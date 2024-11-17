日本山口縣傳意外…海域拖船、遊艇碰撞 4人落海釀3死

日本山口縣下松市外海的笠戶灣，今天清晨5時45分左右發生小型拖船與遊艇碰撞意外，造成遊艇上4人落海釀3死事故。

日本讀賣新聞報導，拖船船長事發後通報第6管區海上保安本部，遊艇上搭載的3男1女都在碰撞時落海，事發當下只有其中1名男子立即被救起無生命危險，其他2男1女事後被尋獲時都已呈現心肺停止或昏迷狀態，送醫後都宣告不治。

德山海上保安部正在調查事發原因。

山口電視台報導，德山海上保安部表示，事發當下只有1人獲救，共有3人失聯，經搜救後發現1名女性昏迷，上午7時50分左右在沉沒的遊艇內找到1名昏迷男性，兩人送醫後都宣告不治。

接著到上午9時45分左右，搜救人員發現1名男性在海上漂流，雖然交給消防人員接手，但當場確認死亡。

發生碰撞意外的小型拖船「第三十八住吉丸」長度約16公尺、排水量19公噸，拖船上無人受傷。下松市在事發當時被發布濃霧注意報。