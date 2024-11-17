澳總理：與川普通電話 雙方關係良好開端
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在與美國總統當選人川普通話之後表示，雙方關係有著「非常好的開始」。
路透社報導，艾班尼斯說，他在電話中告訴川普，美國對澳洲存在貿易順差，兩國「公平貿易」符合華府利益。
艾班尼斯這番話今天在「天空新聞網」（SkyNews ）播出，他描述那次與川普通話「對我們關係是一個非常好的開始」。
根據通話的文稿紀錄，這位中間偏左的工黨（LaborParty）領導人表示，這是「我們之間具正面意義的通話。我們聊了10分鐘，這是他（當選後）首批通話之一」。
艾班尼斯與川普談話同時涵蓋了安全關係，包括「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。根據AUKUS，澳洲將在未來10年向華府採購核潛艦，並與美英共同開發新一代核動力潛艦。
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