G20峰會前 里約熱內盧群眾示威挺巴勒斯坦人

數以百計抗議民眾今天在巴西里約熱內盧遊行聲援巴勒斯坦人。這場示威活動鎖定的是即將聚集在此出席20國集團（G20）峰會的世界領袖。

法新社報導，民眾頂著下雨天沿著柯帕加巴納海灘（Copacabana beach）和平示威，數十名員警和軍人在一旁戒備。峰會將在18日與19日進行。

包括美國總統拜登和中國國家主席習近平在內的國家元首和政府首長，將在這次峰會上討論國際議題的協調事宜。

一些里約示威者戴著阿拉伯頭巾，高舉巴勒斯坦旗幟和布條，其中一個寫著「打破巴西與以色列的關係」，並要求以色列的盟友停止資助以色列在加薩和黎巴嫩的軍事攻勢。

60歲示威人士阿蘭特斯（Tania Arantes）說：「我們來這裡是為了與G20峰會構成一個對比。」

她說，這次遊行還納入其他左派議題，例如氣候變遷、打擊貧困以及對超級富豪課稅等，因為出席峰會的領導人「有經濟控制權，主宰著他們認定為在這個全球化世界有著從屬地位的國家」。

前來遊行的43歲獸醫白瑞拉（Giancarlo Pereira） 表示，許多左派議題與巴勒斯坦議題重疊，「因為助長（以色列在加薩發動的）這場戰爭的人，就是世界各地億萬富翁」。