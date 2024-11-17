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日韓領袖會談 對北韓俄國軍事合作同感嚴重憂慮

中央社／ 東京17日綜合外電報導
日本首相石破茂。（美聯社）
日本首相石破茂。（美聯社）

日本首相石破茂今天在出訪地秘魯與韓國總統尹錫悅會談，雙方除對北韓發展核武器及彈道飛彈並推動跟俄羅斯軍事合作同感嚴重憂慮外，也同意在日韓及日美韓框架下持續進行合作。

日本放送協會（NHK）報導，石破為出席亞太經濟合作會議（APEC）訪問秘魯首都利馬（Lima），在日本時間今天上午與尹錫悅舉行約50分鐘場邊會談。

石破致詞時說，明年將迎接日韓兩國邦交正常化60週年，「希望跟尹錫悅一起努力，讓日韓關係能更為穩固地邁向未來」。

石破還說，鑒於包含近來北韓舉動在內的嚴峻安全保障環境，「持續強化日韓及日美韓的合作相當重要」。

尹錫悅對此表示，俄羅斯與北韓的軍事合作已造成地區及全球情勢緊張，「在韓國與日本緊密合作比任何時候都來得重要的現在，舉行這樣的會談具有特別的意義」。

兩人在會談中除了對北韓發展核武器與彈道飛彈，及跟俄羅斯推動軍事合作同感嚴重憂慮外，也同意將持續在日韓及日美韓框架中進行合作。

針對明年將到來的日韓邦交正常化60週年，兩人也確認以彼此領導能力讓日韓關係取得更為飛躍的進展，並商定在政治、安全保障、經濟及文化等領域，全面推動兩國間關係。

石破會後受訪談到未來的日韓關係時說，希望以更進一步發展前首相岸田文雄與尹錫悅所建立關係的形式進行對話，對地區和平與穩定有所貢獻。

石破說，面對明年日韓邦交正常化60週年，希望更加提升領袖會談頻率，「我們也對隨時創造對話機會達成一致看法」。

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