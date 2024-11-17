紐時：APEC拜習會似乎都在講給不在場的川普聽
紐約時報報導，在祕魯亞太經合會場邊舉行的拜習會中，拜習兩人似乎都在對著一個不在場的人發言，那人就是美國總統當選人川普。
紐時說，美國總統大選之後，美中關係進入新的不確定期，習近平在拜習會的開場致辭中，說得像是嚴厲警告：「做出明智選擇」、「持續探索兩個大國和睦相處的正確之道」。
而拜登在開場發言中，則似乎為他維持與中國的關係說明理由，因為川普已說他會對中國提出更多懲罰性關稅，還選了多位對中強硬派擔任新政府要職。
拜登說，美中對話預防誤判，且確保「兩國的競爭不會轉變為衝突」，「那是我們的責任」。他說過去四年，他認為已證明了美中的確可能維持「競爭但非衝突」的關係。
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