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APEC合照有深意？習近平站C位、拜登流放後排 外媒狠譏「超級跛鴨」

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APEC合照有深意？習近平站C位、拜登流放後排 外媒狠譏「超級跛鴨」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2024年APEC會議各國與會元首與領袖共同拍攝大合照。歐新社
2024年APEC會議各國與會元首與領袖共同拍攝大合照。歐新社

2024年亞太經濟合作會議（APEC）15日至16日在祕魯利馬登場，各國與會領袖16日拍攝大合照可見，美國即將卸任的總統拜登被放逐到第2排角落，反觀中國大陸國家主席習近平則站在前排近中間的位置，一旁就是東道主祕魯總統。外媒不客氣稱拜登在國內外的影響力滑鐵盧，簡直「超級跛鴨」。

彭博資訊報導，APEC年會16日下午邀集與會議領袖拍大合照，包含加拿大總理杜魯多、南韓總統尹錫悅、俄羅斯副總理奧韋爾丘克等。

照片可見，拜登被放逐到後排靠右的角落，左、右分別是泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）和越南國家主席梁強；反觀習近平則站在前排C位，一邊是祕魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）。

紐約郵報描述，拜登在國內和國際舞台越來越無關緊要，這次又在會晤習近平之前遭到羞辱。白宮則駁斥表示，拜登並未被冷落，「今年有些領導人因流程出錯不在指定順序上，可是拜登站在指定給美國的正確位置」。

彭博資訊指出，今年陣容與8年前祕魯主辦APEC類似，2016年，時任美國總統歐巴馬也站在後排，習近平則在祕魯領導人旁邊。當時還有俄羅斯總統普亭。

大合照站位通常按照國家字母順序排列，不過根據過去APEC大合照顯示，各國站位並不固定。而前總統川普2017年出席越南APEC峰會的2張合照均站在中心位置。

近年來，世界最大的兩個經濟體之間不斷擴大的鴻溝，以及歐洲和中東的戰爭，導致大合照看起來更加陰鬱。

APEC 位置 拜登 祕魯 美國 習近平

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