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前進2024 COP29／現場直擊：太空觀測抗暖化 地緣政治是變數
提到太空發展，馬上映入腦海的是SpaceX執行長馬斯克略帶狂意的火星殖民計畫，又或者是印度探測器去年成功登月，成為第四個探索月球表面的國家，也可能是中國大陸宣布將在二○三○年前實現載人登月計畫。
然而，人類除了朝浩瀚無垠的星際未知探索，實際上面向地球才是現階段更務實的做法。繼COP28首度舉行「太空機構領袖峰會」之後，COP29延續其精神，於十六日舉行太空峰會，邀請約八十位機構代表共襄盛舉，包括美、日、俄等太空大國的代表也與會參加。
現場代表皆表達，從太空觀察、蒐集氣候資訊，有助於全人類對抗氣候變遷。
歐洲太空總署（ESA）氣候辦公室專員Paul Fisher指出，從神之視角觀察地球已不是新議題，自太空檢視氣候變化不但可跨越國界，還能深入人類難抵達的地方，像是冰凍圈（cryosphere）等極限區域。
目前全球氣候觀測系統歸納出共五十五項必須觀測的氣候變因，其中有六成可以透過衛星進行觀測和蒐集。Paul進一步指出，除了大數據的用途，衛星觀測也成為「監督」工具，可以檢視各國提出的碳排放數據與實際情況吻不吻合，也可向聯合國舉報碳排放熱點，甚至觀測結果提供給世界銀行等多邊開發銀行，作為投資調適項目，當然也包括協助各國制定氣候政策的功能。
不過，太空氣候觀測非常仰賴各國同心協力，除了需要各國作出長期投資的承諾，但合作必須要建立在強大的信任基礎之上，太空就算遠在天邊，也免不了要受到陸地上地緣政治的影響。美俄今年即爆發衝突案例，美方指控由俄國發射的衛星有能力攻擊他國衛星，兩國皆指控彼此將太空軍事化。
人類向太空探索，學會向內看，無疑是對抗氣候變遷的解方之一，但也可能發現，看到的景象沒有想像中的美麗。
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