前進2024 COP29／氣候峰會提休戰宣言 籲暫停軍事行動

今年氣候峰會（COP29）於亞塞拜然首都巴庫舉行，但依然受到戰火陰霾的影響，西北有俄烏戰爭，西南有以哈衝突。COP29十五日正式發表氣候峰會休戰宣言（COP Truce），呼籲各國在氣候峰會期間停止戰爭，不過這項呼籲中卻不見以色列、俄國，和美國的支持。

氣候峰會主席團於定位「和平、救濟，和恢復日」（Peace, Relief, and Recovery Day）的十五日發布氣候峰會休戰呼籲（COP Truce Appeal），一百卅二國和上千個民間團體表達支持，休戰宣言呼籲各國在氣候峰會舉行的這一個月暫停軍事行動。

COP29指出，本次休戰宣言是受到「奧林匹克休戰」（Olympic Truce）的啟發（該休戰宣言呼籲各國在奧運期間，及前後停止戰爭），意在推動和平、保護環境，以及全球致力於對抗氣候變遷；COP29強調，宣言的核心目標，就是要降低環境衝擊，和在氣候變遷之前，鼓勵各國團結一致。

COP29表示，全球的軍事行動製造很大的溫室氣體排放，平均每年占總碳排放量的五點五％，規模大於航空業，和航運業的總和，並批評戰爭衝擊生態，汙染土地、水源和空氣，甚至有可能讓廣大的土地無法再做使用，休戰宣言即是希望暫時減少由軍事衝突造成的碳排放，讓環境得以喘息。COP29並藉此強調，氣候對話不應該被政治化，須超越政治衝突，和對立。

然而，綜觀COP29提供的名單，支持休戰宣言的國家中卻找不到俄國，和以色列，也找不到美國。而早在峰會之前，外國媒體就針對COP29有意推動休戰宣言做報導，不過卻被部分輿論評為「偽善」，除了亞國過往人權紀錄不佳，亞塞拜然與亞美尼亞長年因邊境問題爆發衝突也是原因之一。亞塞拜然曾多次向「納卡地區」發動戰爭，直到去年十二月兩國才達成和平協議談判，但雙方至今仍無法徹底解決分歧。