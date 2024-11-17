美日韓高峰會：反對在南海採取脅迫性行動

美國總統拜登、日本首相石破茂和南韓總統尹錫悅十五日在秘魯亞太經合會（APEC）場邊舉行三方高峰會，共四十一分鐘，會後聯合聲明呼籲和平化解台海兩岸問題。

據會後聯合聲明，美日韓三位領袖表示，「我們強烈反對任何片面改變印太海域現狀的企圖，我們認識到反對南海非法海洋權利聲索的重要性。我們堅決反對在南海危險使用海警船與海上民兵船舶，以及採取脅迫性行動。我們表達支持以一九八二年聯合國海洋法公約體現的國際法作為基礎的全球海洋秩序，包括航行飛越自由」。

涉台部分，三人表明「我們認識到台海和平穩定是印太安全繁榮不可或缺要素。我們對台灣的基本立場沒變，我們呼籲和平解決台海兩岸問題」。

會中，拜登說這次將是他最後一次以總統身分跟日韓領袖會面，但他對美日韓三國在他任內取得的進展感到自豪。拜登、尹錫悅與日本前首相岸田文雄去年八月在美國馬里蘭州首度舉行大衛營三方峰會。拜登正在拉丁美洲訪問六天，會接連出席APEC領袖會議和巴西廿國集團（G20）峰會。

白宮十五日聲明，美日韓同日宣布設立一個專責三方關係的祕書處，以協調深化印太韌性行動。美國助理國務卿康達十四日在媒體簡報會說，拜登政府想進一步確認三方關係的正式化及制度化。但白宮國安顧問蘇利文也說，「我們完全希望下任（川普）政府能繼續執行，當然，他們未來會自行做出決定」。

另外，中國大陸國家主席習近平與石破十五日在APEC場邊舉行雙邊峰會，共約卅五分鐘，這是兩人首度以兩國領袖身分會談。

兩位領袖同意中日關係的兩個大方向，即持續推動雙邊戰略互惠關係，並建構雙邊建設性穩定關係。石破提及包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）在內的東海情勢以及共軍的動作頻頻。就涉台部分，石破強調，台海和平穩定對日本等國際社會極為重要，日本關注包含近來（台灣周邊）軍事情勢在內的動向，並對南海、香港及新疆等狀況表達嚴重擔憂。

日本經濟新聞分析，中國意圖接近日本的態度，在這次石破茂與習近平的會談呈現出來。面對新任美國總統川普政府明年一月上路，中方為美中對立加劇預做準備，已開始著手穩定跟周邊國家間關係。

就中國江蘇蘇州及廣東深圳的日僑學校學童遭殺傷事件，石破要求中國政府加強對旅中日僑的人身安全保護措施。習近平則回以中國是法治國家，會依法處理，並確保包括日本人在內的外籍人士安全。