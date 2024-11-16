最後幾周總理任期 蕭茲還能做些什麼

本周，在德國聯邦議院的一次演講中，肖爾茨在偶爾充滿火藥味地對其前財政部長表達不滿的同時，也試圖用溫和的語調來向反對黨尋求和解。

「我提議，我對議會的呼籲是：在我們團結的地方，讓我們統一行動。如此有利於我們的國家。」他在演講中說道。隨後，他列舉了一些目前在議會流程中受阻的法案，希望在他任期結束前予以推進。這些法案包括保護憲法法院、增加兒童福利以及減稅等內容。

肖爾茨的發言主要針對中右翼的基民盟（CDU）及其巴伐利亞姊妹黨基社盟（CSU）。在肖爾茨領導的社民黨（SPD）與自民黨（FDP）聯盟破裂後，這一中右翼聯盟如今掌握了議會的大部分政治權力。

基民盟的願望與風險

基民盟/基社盟黨團領袖弗裡德裡希‧梅爾茨（Friedrich Merz）（可能是下任總理）警告肖爾茨，他的政黨不會成為「您那破碎聯盟的後備隊員」。不過，政治觀察人士指出，雙方仍有合作空間，確實存在梅爾茨所在政黨也希望在2025年2月23日聯邦議院選舉之前通過的一兩項法案。

事實上，其中一項法案已經在本周四獲得通過，得到了聯邦議院除外極右翼選項黨（AfD）和左翼黨（Die Linke）以外所有政黨的支持。然而，這項法律相對較小，主要是規範農場繼承問題。合作能否繼續尚未可知，因為在即將到來的選舉中，與肖爾茨合作對基民盟來說是一種戰術風險。

巴伐利亞圖青政治學院院長烏爾蘇拉‧明施（Ursula Münch）認為，在接下來的幾周內，基民盟將盡量減少與肖爾茨少數派政府的合作。

「即便是那些基民盟可能認為值得爭取的法規，基社盟也會施加壓力，因為他們不想提升肖爾茨的形象。」她對德國之聲表示。

梅爾茨也清楚地意識到，任何合作都可能讓他面臨來自極右翼選項黨（AfD）和民粹主義政黨「莎拉‧瓦根克內希特聯盟」（BSW）的攻擊。這些黨派喜歡將基民盟和社民黨描繪為主流政治階層的「壟斷集團」。

確定通過的法案：保護憲法法院

目前，肖爾茨的主要計劃中，只有一項可以確定獲得基民盟/基社盟支持：所謂的「反AfD」憲法法院保護法案。

該法案由基民盟議員協助起草，旨在確保憲法法院的法官人數（16人）、任期（12年）和最高年齡（68歲）被寫入德國憲法中。另一項相關法案也正在制定中，旨在創建在德國議會陷入僵局時選舉法官的替代途徑。

這些法律將有效防止選項黨（或任何贏得聯邦議院三分之一以上席位的政黨）阻止法院新法官的遴選或改變相關規則。由於選項黨可能會在明年2月的大選中大幅增加其在聯邦議院的席位，因此現在通過該項法案被認為至關重要。

有望實現的計劃：減稅與援助烏克蘭

除憲法法院保護法案之外，肖爾茨的其他計劃仍有待商討。基民盟/基社盟已表態，只有在肖爾茨於12月16日因信任投票失敗而觸發下一次選舉後，才會開始談判。

目前較為確定的，是德國對烏克蘭的支持。社民黨、基民盟和綠黨都認為這一支持至關重要。然而，由於聯合政府未能就2025年的預算達成一致（這也是政府崩潰的原因），對烏克蘭的額外支持尚未得到批准──儘管現有訂單不受影響。肖爾茨希望基民盟能盡早同意撥款，但這還需要討論。

另一個可能獲得基民盟支持的項目是援助陷入困境的工業部門。工業高能耗問題是梅爾茨周三演講的主要議題之一，也是在10月行業峰會的焦點。肖爾茨希望為工業部門引入能源價格上限。梅爾茨可能會支持類似的舉措，但前提是他認為這一問題急需解決，不能等到他成為總理後再處理。

還有一項計劃，無論是否得到基民盟/基社盟的支持，都有機會在聯邦議院獲得通過，那就是引入減稅措施，以防止「稅級攀升」──即工資上漲將收入者推入更高的稅級，從而導致實際收入下降。

這項稅收減免計劃是自民黨的主張，儘管出現分裂，但預計該黨仍將支持該計劃。據說它價值230億歐元，這可能會給政府財政留下漏洞。

較難通過的法案：養老金改革、增加兒童福利和「德國通票」

肖爾茨可能不得不放棄他的許多重大計劃，其中包括由社民黨主導的勞動部制定的養老金改革草案，計劃在2039年之前將養老金水平維持在48%（相當於退休後收入佔平均工作收入的比例）。

這一方案還包括引入股份制養老金，希望通過貸款和股市融資的2000億歐元基金來減輕養老金保險體系的負擔。基民盟和自民黨均明確表示反對該方案，理由是維持高養老金水平會讓年輕一代受損。

另一項現在看起來難以通過的社民黨計劃是將兒童福利從每月250歐元提高到255歐元。這可能需要等到下一屆議會批准2025年預算後才能實現。理論上，聯邦議院可以單獨通過一項法案提高兒童福利，但正如明施所言：「我不認為基民盟會給肖爾茨這個面子。」

同樣處於困境的是「德國通票」（Deutschlandticket），一種以固定價格乘坐德國所有地方和區域交通的全國性通票。政府已決定繼續這一方案，但將價格從每月49歐元提高到58歐元。然而，在基民盟/基社盟主導的政府下，其存續前景並不明朗。

目前，「德國通票」由聯邦和各州政府共同補貼，但要延長該計劃需改革補貼協議。而一些由保守黨領導的州（如巴伐利亞州）希望徹底取消這一項目。

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