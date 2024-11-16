巴基斯坦俾路支省檢查哨遭叛軍攻擊 準軍事部隊7軍人身亡
巴基斯坦警方表示，位於西南部的1個準軍事部隊檢查哨今天遭到武裝分子猛烈攻擊，造成7名軍人死亡。巴基斯坦分離主義叛亂分子近來發動連串襲擊，這是最新1起。
路透社報導，巴基斯坦警察芮曼（Habib-ur-Rehman）表示，今天清晨在俾路支省（Balochistan）多山的卡拉特縣（Kalat）發生這起持續數小時的攻擊。這個縣位在俾路支省首府奎達（Quetta）以南約150公里處。
芮曼還說，另有18名受傷的準軍事部隊士兵被送往當地醫院，其中一些人傷勢危急。
巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）譴責這起攻擊。
巴基斯坦分離主義武裝團體「俾路支解放軍」（Baloch Liberation Army，BLA）在發給路透社記者的1封電子郵件當中，證實他們的戰士襲擊了這個檢查哨。
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