快訊

12強賽／中華隊飛東京機票開票就在17日？郭俊麟扛對澳洲一戰

韓中關係回溫？尹錫悅會習近平 南韓官員：盼兼顧韓美關係

中央社／ 首爾16日專電
尹錫悅（左）與習近平悅（右）在秘魯利馬舉行的亞太經濟合作會議場邊會面。 歐新社
尹錫悅（左）與習近平悅（右）在秘魯利馬舉行的亞太經濟合作會議場邊會面。 歐新社

南韓總統尹錫悅與大陸國家主席習近平會面，強調雙方友好互利，韓中關係看來似有回溫，但兩國對俄羅斯與北韓合作的立場差異及未來川普政府的政策，仍可能是影響關係發展的變數。南韓總統府高層官員說，盼兼顧韓美關係發展。

尹錫悅與習近平15日在秘魯利馬舉行的亞太經濟合作會議（APEC）場邊會面，會中同意加快韓中自由貿易協定（FTA）後續談判，也邀請彼此互相訪問，傳達積極推動兩國關係正向發展的信號。

即便尹錫悅上任後曾因為對台海議題的立場、前大陸駐韓大使邢海明發言不當等事件，習近平在這次時隔2年的會面中，仍對這段時間以來的韓中關係給予正面評價，表示兩國在變化不斷的國際及區域情勢中，仍維持整體前進的動力。

實際上，南韓與大陸政府高層確實在這段期間持續維持往來溝通，也在今年5月時隔4年恢復舉行中日韓峰會。韓聯社報導指出，大陸政府在不久前剛結束的美國大選前後，對南韓的示好更為明顯，具體包括無預警將南韓納入免簽入境對象，提名駐聯合國副代表戴兵為新任駐韓大使，也被視為重視韓中關係的舉動。

報導分析，為了牽制俄羅斯與北韓合作，南韓政府可能透過各種方式回應中方改善兩國關係的信號，加上明年APEC峰會將在南韓慶州舉行，習近平若藉此機會訪韓，很有可能將韓中關係推升至新高點。

不過，南韓與大陸對俄羅斯與北韓合作問題上，仍存在顯著立場差異。MBC電視台報導，尹錫悅在這次約29分鐘的會面中，再次提出希望大陸在北韓挑釁及俄羅斯與北韓軍事合作上發揮建設性作用，但習近平僅表示「不希望朝鮮半島出現緊張局面」、「期盼當事國能以政治方式解決」，被認為在此問題上劃清界線。

習近平在會面中提到，無論國際局勢如何變化，希望雙方都能維持建交初衷的言論，這被解讀為對南韓與美國交好的疑慮，也是影響未來韓中關係發展的另一變數。

分析指出，美國總統當選人川普（Donald Trump）明年上任後，可能強化對大陸施壓政策，並要求南韓政府配合加入，將成為韓中關係發展的絆腳石，也相當考驗尹錫悅政府的外交手腕。

對於韓中政府將如何合作應對川普上任後帶來的改變，南韓總統府高層官員今天向媒體表示，韓中雙方有共識，認為韓中關係與韓美關係不該無條件被視為等同衝突與糾紛；強調南韓政府會盡力找出從美中兩國合作中對兩國都有益的平衡點，「中方也對此十分理解」。

北京 北韓 南韓 尹錫悅 川普 美國 習近平

延伸閱讀

3場選戰無役不與 川普團隊華裔發言人掌白宮聯絡室

美司法部高層布局 川普安插刑事案辯護律師任職

習近平會石破茂 同意福島核處理水排海共識盡快行動

石破茂首見習近平就台灣問題表態：日堅守1972年日中聯合聲明絲毫沒變

相關新聞

誰能主宰棋盤？秘魯高層稱習近平「APEC明星」 外媒：將美國逼到絕境

秘魯時間的11月14日（亞洲時間15日），對中國來說是展現巨大經濟成就的時刻。中國國家主席習近平，在利馬的政府宮遠端...

最後幾周總理任期 蕭茲還能做些什麼

本周，在德國聯邦議院的一次演講中，肖爾茨在偶爾充滿火藥味地對其前財政部長表達不滿的同時，也試圖用溫和的語調來向反對黨尋求和解。

巴基斯坦俾路支省檢查哨遭叛軍攻擊 準軍事部隊7軍人身亡

巴基斯坦警方表示，位於西南部的1個準軍事部隊檢查哨今天遭到武裝分子猛烈攻擊，造成7名軍人死亡。巴基斯坦分離主義叛亂分子近...

韓中關係回溫？尹錫悅會習近平 南韓官員：盼兼顧韓美關係

南韓總統尹錫悅與大陸國家主席習近平會面，強調雙方友好互利，韓中關係看來似有回溫，但兩國對俄羅斯與北韓合作的立場差異及未來...

絲絨革命35年 研究：近半數捷克人認為民主比共產好

1989年的「絲絨革命」讓捷克斯洛伐克轉型為民主化社會。根據研究機構STEM最新分析報告顯示，近半數捷克人認為當前民主體...

石習場邊會談35分鐘 日經分析：大陸意圖拉攏日本因應川普上台

日本首相石破茂今天與中國國家主席習近平在APEC場邊會談，日經分析，會談凸顯中國意圖接近日本來因應川普將上台的態度，讓原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。