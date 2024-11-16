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絲絨革命35年 研究：近半數捷克人認為民主比共產好

中央社／ 布拉格16日專電
2024年為捷克絲絨革命35週年。捷克的街頭可見民眾作畫紀念1989年的絲絨革命。圖／中央社
2024年為捷克絲絨革命35週年。捷克的街頭可見民眾作畫紀念1989年的絲絨革命。圖／中央社

1989年的「絲絨革命」讓捷克斯洛伐克轉型為民主化社會。根據研究機構STEM最新分析報告顯示，近半數捷克人認為當前民主體制比1989年前共產主義政權佳，其中年輕世代多支持民主體制，年長者則出現對共產時代的「懷舊情緒」。

「絲絨革命」（Velvet Revolution）為1989年發生在捷克斯洛伐克的一場非暴力革命運動，這場運動結束共產黨的統治，讓捷克斯洛伐克轉型為民主化社會。

根據捷克調查機構STEM分析研究所與公民團體「感謝我們能」（Díky, ž můžem），針對「35年民主歷程」進行最新調查顯示，捷克人對於1989年前、後政權的看法，越來越受到個人經歷和對當前政治體制評價影響。

STEM自1990年初長期追蹤捷克民眾對2政權的比較，研究人員說，隨著絲絨革命成為歷史，「個人對現今體制是否提供足夠的成功機會、良好生活品質，及國家是否照顧到人民感受」，影響捷克民眾對2個政權的評價。

35年後，48%捷克人認為現今民主體制優於過去共產體制，31%則認為現今體制較差或遠不如過去，而21%認為兩者大致相同。

捷克人對於1989年後民主體制的滿意度自1990年代以來歷經波動。1990年初，65%捷克人對新體制看法正面，但1990年代末，比例降至48%，直到2000年初才回升，並在後來10年間維持在50%以上。然而，2013年滿意度降至歷史最低點，僅46%的捷克人對現今制度滿意。

分析員烏赫羅娃（Jitka Uhrová）指出，變化原因是，1990年代末期備受爭議的「反對派協議」導致滿意度下降；2013年捷克人對時任總理內恰斯（PetrNečas）政府的不滿，也讓滿意度下降。

隨著經濟狀況改善，滿意度也隨之改善，2019年捷克人對現今體制滿意度達到和1990年初相似的水準。

然而，2020年COVID-19疫情爆發，滿意度再次下降；疫情間經濟不穩定，以及之後的俄烏戰爭、能源危機與物價通膨問題，削弱捷克人對現今體制的正面評價，目前僅48%捷克人感到滿意。

此外，調查顯示年齡、教育和個人經濟等因素影響捷克人對2個政權的看法。30歲以下的年輕人，尤其是出生於1989年後、未歷經共產政權者，幾乎一致偏好現今民主體制。有2/3年輕人認為現今體制較好，只有13%的人認為現今制度較差。

烏赫羅娃說：「年輕人通常對未來持樂觀態度。他們透過父母或祖父母的經歷理解共產時代，但他們沒有直接的記憶。」

「感謝我們能」協會主任斯塔雷克（Bára Stárek）也提出同樣的觀點：「我們看到年輕一代對自由與機會抱持更積極的態度。年輕人往往欣賞民主價值、言論自由和參與政治生活，這些都是共產時代所缺乏的。」

調查顯示，大多數30至44歲的捷克人認為當前制度更好，然而，45至60歲的群體開始出現對共產政權的「懷舊情緒」。

烏赫羅娃解釋：「舊政權給他們一種確定性和穩定感，但現在他們可能會感到不安，面對失業或住房難以負擔等問題，這些都是他們認為過去更容易解決的事情。」

而60歲以上的群體，目前只有39%欣賞民主制度，43%的人更喜歡共產政權。STEM表示，「自2019年，長者群體出現重大轉變。當時57%的人認為當前體制更好，只有22%的人更喜歡舊體制」。

調查也顯示，受過高等教育者傾向認為現今體制優於共產；而僅受過基本教育或職業訓練者，則傾向支持共產體制。

烏赫羅娃指出，「那些受過高等教育的人，往往會欣賞民主制度所提供的機會，而教育程度較低且經濟困難者，則擔心自己在制度中取得成功的能力。他們常常感到被國家忽視，這導致他們對1989年後的政權持批判態度」。

「政治信仰」也影響捷克人對政權看法。支持右翼政黨和目前執政黨的人偏好民主體制；而支持反對黨或傾向左翼者，則對共產持較正面態度。

至於對「絲絨革命」後變遷看法，僅17%捷克人表示滿意，33%表示不滿，50%則表示有「複雜情緒」，顯示捷克人對民主發展感受分歧。

捷克絲絨革命35週年，街頭可見民眾點蠟燭紀念1989年的絲絨革命。圖／中央社
捷克絲絨革命35週年，街頭可見民眾點蠟燭紀念1989年的絲絨革命。圖／中央社

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