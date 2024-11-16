誰能主宰棋盤？秘魯高層稱習近平「APEC明星」 外媒：將美國逼到絕境

（德國之聲中文網）秘魯時間的11月14日（亞洲時間15日），對中國來說是展現巨大經濟成就的時刻。中國國家主席習近平，在利馬的政府宮遠端出席了秘魯新港口「錢凱港」落成典禮。未來這個港口將大大縮短海運的時間，並取代洛杉磯的長堤港等，成為新一代巨型貨櫃港口。

落成儀式上，習近平與秘魯總統博魯阿爾特笑容滿面的握手，展現出難得地自在。來到南美洲，也讓習近平似乎相當放鬆。或許這也不意外，這十年來，中國持續在南美洲開疆闢土，已經實質將影響力深入當地，成果斐然。

「中國在秘魯的遊戲」

秘魯當地《Hildebrandt》畫報，以一面棋盤、輔以紅白兩色棋子，當中近乎一半都是紅色，標題寫上「中國在秘魯的遊戲」，文中更引述秘魯政府高層稱：「老實說，這次APEC的明星就是習近平，而不是拜登了」。

En @ensustrece: DINASTÍA Xi por @azambranox. El Perú acoge a unas 200 empresas chinas cuya inversión total llega a los 31,000 millones de dólares. Su peso y protagonismo en la economía del país resultan abrumadores. El reportaje en https://t.co/a83u6JdMJF pic.twitter.com/RVCngPZLJJ — Semanario Hildebrandt en sus trece (@ensustrece) 2024年11月15日

該畫報中特稿寫到：「中國人喜好圍棋，與西洋棋不同的是，圍棋不是誰稱王，而是誰能夠主宰棋盤。這幾年，習近平把秘魯變成他的棋盤。而今，勝利似乎顯而易見」。

錢凱港似乎提供巨大工作機運，《共和報》繪聲繪影地稱：「未來物流業跟工程業，可說是我國最搶手的行業了」。根據《Hildebrandt》畫報引述資料，顯示目前進軍秘魯當地的中國企業超過200間，總投資超過310億美元。

就連APEC官方發給記者的西文手冊封面，居然直接印上「中國和秘魯：從長城到馬丘比丘」的簡體字。這樣大膽向中國示好，讓現場的記者不禁啞然失笑。中國對秘魯的「實質影響力」，似乎已經很深遠。

對此，秘魯歷史悠久名校，聖馬科斯國立大學的國際工商管理學術部副教授，專長海港城市經濟的加拉多 （Edgar Gómez Gallardo），在接受德國之聲訪問時，給出其自身分析。

德國之聲另現場訪問了「秘魯國家青年網絡 - RENAJUV」的青年記者阿爾方索（Johar Alfonso Estrella Arenas）與卡洛斯（Carlos Espinoza Gomez），聆聽他們在秘魯當地如何感受中國的經濟拓展。

「從錢凱到上海」當地流傳

錢凱港的落成，可說是讓當地媒體興奮莫名，多家電視台直接從港口當地直播。加拉多稱：「錢凱港的開通，是標誌著秘魯及中南美洲加速發展取得重大進展。這個由中國投資主導的大型計畫，是有潛力將秘魯轉變為全球貿易的戰略物流中心，促進亞洲和南美洲之間的聯繫」。

加拉多不僅大力稱讚外，還表示「錢凱港還將促進經濟發展、創造就業和港口基礎設施現代化。在區域層面，它將增強中南美洲作為貿易區的競爭力，促進貨物交換，並鞏固國際海運新價值鏈」。

阿爾方索則談言「這幾年來，秘魯全國新聞都集中在中國投資上，最受關注的正是錢凱港，該港將成為中國和秘魯之間的主要貿易中心」。他笑稱，「從錢凱到上海」真的是現在廣為流傳的名言了。

目前中國仍在秘魯投資許多礦區，秘魯也是中國重要的礦產進口國之一。卡洛斯則稱「對於每個秘魯人來說，街上遇到華裔，或聽說過中國已經都是很常見的。中國長年投資集中在採礦業。秘魯有首鋼、中鋁等礦業公司開發礦產資源」。

但卡洛斯也坦言：「儘管如此，過去由於政治腐敗問題，開採這些採礦資源的人並沒有感受到好處。因此從這個意義上說，錢凱港是中國第一個真正讓秘魯人民切身感受到、讓我們寄予厚望的重大投資吧」。

中國能主導南美經濟？

隨著這幾年中國在南美攻城掠地，中國政府持續在各項計畫上投入大量資金。外界認為，南美經濟將從過去的「美國後花園」轉為中國主導。是否會擔憂未來經濟主導地位變成中國支配？德國之聲也對此提出疑問。

加拉多副教授則稱：「儘管中國一直在包括錢凱港在內的南美洲進行了大量投資，但『經濟主導地位』的概念是很複雜的，這取決於各國如何管理其貿易關係」。

因此加拉多預計，包括秘魯在內的南美經濟體，將透過促進技術和知識轉移、生產的可持續性和多樣化，充分把握從這些投資中受益的機會。他稱：「最重要的仍是如何保持平衡，利用這些透明、尊重的戰略聯盟，而不損害經濟主權或國家利益，促進互惠互利的發展」。

與中國在南美的貿易戰 川普已經輸了？

阿爾方索認為，南美應該從地區國家建立經濟聯盟。他稱「在拉丁美洲地區，錢凱港的建立引起了厄瓜多和智利兩國的厚望，甚至智利也考慮複製類似的港口來與秘魯競爭，這為拉美國家的經濟發展開闢新的道路」。在錢凱港落成後，智利前交通部長也批評智利「腳步太慢」。

中美競爭間的祕魯

然而，錢凱港的落成也引來西方世界的擔憂，尤其該港吃水很深，可以容納軍艦，引發將來「挪為軍用」的疑慮。加上當前全世界都在關注「全球南方」的，南美洲、包括秘魯的海洋經濟如何在美國和中國間取得平衡，甚為重要。

《Hildebrandt》畫報稱：「中國在秘魯的投資，不單是數字問題，更是地緣政治問題。他們選擇性地將根據地設在秘魯，並慢慢組裝他們的機器。習近平深黯下棋之道，目的就是要將美國逼到絕境」

對此，加拉多副教授稱，秘魯必須以戰略眼光平衡其海洋經濟，同時保持務實、道德和多元化的外交政策才是。他說：「中、美、歐都是重要的戰略夥伴，但層面不同。雖然中國作為貿易夥伴目前處於領先地位，但美國和歐洲都與該地區保持長久歷史、文化和經濟聯繫」。

加拉多分析，秘魯在中美的平衡，是必須建立在市場多元化、加強秘魯出口競爭力、鞏固優先考慮可持續性的多邊聯盟、技術、知識和研究的真正轉讓以及長期發展的基礎上。他稱，秘魯會避免過度依賴單一合作夥伴。

記者卡洛斯則稱：「事實上是，我相信秘魯經濟會憑藉自身力量，找到與整個地區經濟的平衡。錢凱港是會促進秘魯GDP的成長，然而，這個計畫不僅是幫助秘魯與中國的直接貿易，也是幫助整個拉丁美洲」。

因此，卡洛斯認為正是出於這個原因，美國才認為其在拉丁美洲的現有影響力正處於危險之中，也對錢凱港的運作表示擔憂（其影響力）。

中國未來投資將更多？

根據中國官方數據，中國連續10年成為秘魯第一大貿易夥伴及第一大出口市場。2023年，秘魯對華出口佔秘魯出口總額的36%。這幾年，中國國企等「買」下秘魯國企也是不遺餘力。

其中包括，中國長江電力於2019年收購了該國的Luz der Sur電力公司，葛洲壩集團以鉅額獲得橋樑跟醫院投標案，中國南方電網以29億美元買下Enel電力，中國中鐵投標秘魯各建設案等，似乎「實質影響力」不言可喻。下一步就是華為的通訊與電動車的傾銷。

《Hildebrandt》畫報則稱，中國已經在計劃投資一條從伊卡到錢凱港的鐵路，未來不單上海，連香港也要成秘魯轉運站。

不僅如此，根據秘魯《共和報》指出，中國也在研擬一條長達3755公裡的運輸鐵路，從巴西開始、一路穿越玻利維亞，最終抵達錢凱港。單是鐵路基礎設施就要至少100億美金，中國展現出雄心勃勃的決心。

對於「實質影響力」，加拉多稱：「確實，中國在秘魯的經濟影響力日益增強。然而，『實質影響力』不僅取決於商業規模，還取決於項目開發的品質、做出的承諾、對當地利益的尊重，以及對​​國家經濟發展、社會產生積極和可持續影響的能力等」。

德國之聲問及未來秘魯的挑戰，加拉多稱「秘魯是面臨著增值生產部門現代​​化和多樣化、減少不平等和打擊腐敗等挑戰」。他認為秘魯未來應該多吸引投資來促進綜合發展、善用技術轉移等才是關鍵。

「中國永遠不會向俄羅斯、美國或是英國等直接參與衝突。他就是想長期博弈，這是中國的地緣政治與商業哲學」。《Hildebrandt》畫報引述分析師伊達爾戈（Rafael Hidalgo）的話，道盡中國的政治性格。南美棋盤上勝負還未到最後，但中國佔的面積只會愈來愈廣。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】