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石習場邊會談35分鐘 日經分析：大陸意圖拉攏日本因應川普上台

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日本首相石破茂（左）今天與中國國家主席習近平在APEC場邊會談。圖／新華社
日本首相石破茂（左）今天與中國國家主席習近平在APEC場邊會談。圖／新華社

日本首相石破茂今天與中國國家主席習近平APEC場邊會談，日經分析，會談凸顯中國意圖接近日本來因應川普將上台的態度，讓原定20分鐘的會談延長到約35分鐘才結束。

日本經濟新聞分析，中國意圖接近日本的態度，在這次石破茂與習近平的會談呈現出來。面對新任美國總統川普政府將從2025年1月上路，中方為美中對立加劇預做準備，已開始著手穩定跟周邊國家間關係。

石破與習近平今天在秘魯出席亞太經濟合作會議（APEC）時，在場邊舉行首次領袖會談。中國外交部表示，習近平呼籲「中日應該堅持雙贏合作，維護全球化自由貿易體制」。

習近平還說，「中國的發展對日本及世界鄰國來說都是機會」，敦促深化日中間的人際交流等。

報導指出，這場會談原定舉行20分鐘，結果延長到約35分鐘才結束。

這場日中領袖會談是兩國繼2023年11月後再度舉行，由於日中關係從日本將福島第一核電廠內積存的「核處理水」排海後持續惡化，在這次會談正式舉行前，雙方一直持續進行協調。

儘管如此，但日中消息管道人士表示，這次會談協調過程比一年前來得順利，因為中國對美中關係未來發展更感憂慮，開始重視與日本對話及關係穩定。

美中已在台灣、南海及經濟安全保障領域持續對立，美國總統當選人川普在總統選戰中曾主張一律對中國進口產品課徵60%關稅。因此，川普正式上任後，美中關係有可能更為惡化。

除了中國，川普也有意對其他國家進口產品開徵10%到20%的關稅，此舉可能影響日本對美出口。中國為提高對採取保護主義的川普的發言權與談判力，正尋求與同為出口國家的日本進行合作的可能性。

面對川普提出「美國優先」，要求盟國承擔相應負擔，這一點讓中國認為是接近日本的好機會。如果日美或日美韓的關係出現裂痕，就有可能削弱美國主導的對中嚇阻力。

日本由石破執政的情況對中國來說也有利，石破表示希望修改規定駐日美軍待遇的「日美地位協定」，中國期待對修改協定持消極態度的美國有所反彈，進而影響日美同盟的團結。

除了因應川普上台外，中國重視日本的態度還有其他目的。中國今年7月到9月的國內生產毛額（GDP）較去年同期增加4.6%，連兩季成長幅度減少。以房市不景氣為起點的內需不足，造成汽車等耐久財持續降價。

中國有必要吸引包括日本在內的海外投資，以彌補內需不足，但不少看法認為，中國相繼發生暴力事件的背後原因都是經濟低迷引發的對未來不安。

站在日本立場，也有穩定跟中國關係的動機。在川普政府上台前，日本跟中國同感不安。日本如果能跟美中兩個大國保持良好平衡的關係，有助降低在經濟及安全保障層面的風險。

石破政權基礎脆弱也是急於跟中國改善關係的重要原因之一。日本政府內部有分析指出，中國軍方今年夏天以來在日本周邊的挑釁行動，就是乘日本政治混亂之隙所為。

石破此次並未在國會取得過半數票當選首相，被迫面對少數執政的嚴峻政治現況，所以有事先直接跟習近平確認日中建立穩定關係的意圖。日本外務省官員說，「中國這次對會談也很積極，每年由雙方領袖確認大方向深具意義」。

APEC 川普 日本經濟 石破茂 習近平

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