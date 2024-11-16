中日領導人會見 石破茂對大陸軍事活動日趨活躍表擔憂

大陸國家主席習近平與日本首相石破茂於秘魯當地時間15日下午在APEC非正式會議期間會見。日本共同社16日下午連發數則快訊報導，石破茂在會見中談到中國大陸軍事活動日趨活躍令人極其擔憂，並要求中方確保在陸日僑安全。針對大陸因東京電力福島第一核電站「處理水」排放入海全面暫停進口日本水產品一事，確認將切實履行恢復進口的共識。

共同社報導，石破茂於當地時間14日乘坐政府專機抵達南美秘魯，於15日參加APEC領袖會議，並首次與習近平會談，雙方確認將全面推進擴大日中共同利益的「戰略互惠關係」，並構建具有建設性的穩定關係。

石破茂在會見時就東海局勢和中國軍事活動趨於活躍表示「極其擔憂」；此外，鑑於深圳市日前發生日籍兒童遇襲身亡案，要求中方確保在陸日僑的安全，習近平回應，稱將確保包括日本人在內的所有外國人的安全。

關於大陸因東京電力福島第一核電站「處理水」排放入海而全面暫停進口日本水產品一事，確認將切實履行恢復進口的共識。這點在大陸外交部發布的新聞稿中僅提到，雙方同意盡快將關於日本福島核污染水排海問題達成的共識轉化為行動。

今年10月23日中日海洋事務高級別磋商機制第17輪磋商，由大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮和日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行在東京共同主持，當時也提到日中兩國政府在9月達成共識，將在國際原子能總署（IAEA）框架下，實施中國大陸等也參與的追加監測，大陸則將恢復進口符合標準的日本水產品。不過這點當時並未出現在大陸外交部發布的新聞稿中。