習近平會石破茂 同意福島核處理水排海共識盡快行動

中國國家主席習近平當地時間15日在利馬會見日本首相石破茂。新華社報導，雙方同意盡快將福島核處理水排海問題達成的共識轉化為行動。習近平並說，雙方要特別促進兩國青年一代相互了解；石破茂則說，日方無意與中方脫鈎斷鏈。

習近平稍早也在利馬會見韓國總統尹錫悅。習近平說，中韓要共同維護全球及地區產業鏈、供應鏈穩定暢通，多開展有利於增進友好的活動，特別鼓勵青年人加強往來；尹錫悅則表示，歡迎中方給予韓國公民免簽待遇，願與中方密切人文交流，增進兩國民間友好。

根據報導，習近平說，中方願與日方一道，按照「中日四個政治文件」確立的原則和方向，堅守中日「互為合作伙伴、互不構成威脅」的重要共識，共同努力全面推進中日戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

習近平提到，希望日方與中方一道，樹立「正確相互認知」，從戰略高度和全局視野把握好兩國關係「正確方向」，將雙方達成的重要政治共識體現到具體政策和實際行動中，正視歷史、面向未來，妥善處理好歷史、台灣等「重大原則問題」，「建設性管控分歧，維護好兩國關係政治基礎」。

他說，中日雙方要深化拓展人文和地方交流，促進兩國人民、特別是青年一代的相互了解。中日經濟利益和產業鏈供應鏈深度交融，雙方要堅持合作共贏，維護全球自由貿易體系和產供鏈穩定暢通。加強國際和地區事務協作，踐行真正的多邊主義，弘揚開放的區域主義，共同應對全球性挑戰。

根據報導，石破茂說，日中兩國對於地區和平繁榮負有責任，雙方共同努力全面推進日中戰略互惠關係和構建建設性、穩定的日中關係，對於地區和世界具有重要意義。在台灣問題上，日方堅守1972年「日中聯合聲明」的立場絲毫沒有改變。

石破茂表示，日方堅持「日中四個政治文件」確立的原則和共識，堅持走和平發展道路，願本著正視歷史、面向未來的精神，與中方開展各層次坦誠對話，增進相互理解和互信。

他提到，日中經濟合作潛力巨大，日方「無意與中方脫鈎斷鏈」，希望雙方加強人文交往，推動經貿、綠色發展、醫療康養等各領域合作取得更多成果，更好惠及兩國人民。日方願與中方在亞太經濟合作會議（APEC）等架構內密切合作。

根據報導，雙方同意保持高層交往，用好經濟、人文等領域高級別對話機制，盡快將關於日本福島核處理水排海問題「達成的共識轉化為行動」。

另外，習近平向尹錫悅說，雙方應加強高層交往，增進理解信任，致力於相互成就，實現共同發展。並要共同致力於維護國際自由貿易體系，維護全球及地區產業鏈供應鏈穩定暢通。同時鼓勵輿論界、學術界、地方特別是青年人加強往來。歡迎更多韓國民眾前往中國，希望韓方為中國公民赴韓推出更多便利化措施。

尹錫悅則說，希望雙方本著相互尊重精神，推動「韓中戰略合作夥伴關係」不斷發展。韓方歡迎中方給予韓國公民免簽待遇，願與中方密切人文交流，增進兩國民間友好。韓方願與中方密切在亞太經濟合作會議（APEC）等多邊機制溝通合作，共同維護多邊主義和自由貿易。