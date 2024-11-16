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英王查理重回半世紀前陸戰隊受訓基地 分享心得：很難熬
英王查理三世重回半世紀前受訓的皇家海軍陸戰隊基地，回憶當年訓練情境，查理告訴學弟：「很難熬」（very uncomfortable）。
查理15日造訪基地是為了頒發國王勳章（King’s Badge）給一名受訓學員。上次由國王親自頒發是1939年，查理的祖父喬治六世（King George V）。
部隊展示查理參與訓練時高空攀繩的照片，查理現場督導學弟做同樣動作。陸戰隊員要成為突擊隊員必須通過四項測試，這是其中一項。全部通過，才能戴上綠扁帽。
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