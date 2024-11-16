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上任後首次！石破茂在秘魯會習近平 重申共同推進戰略互惠關係
正在秘魯首都利馬出席APEC首腦會議的日本首相石破茂在當地時間15日晚間，與中國國家主席習近平進行首次日中首腦會晤，兩人談話約30分鐘，雙方重申共同推進兩國之間「戰略性和互惠互利」政策，並建立建設性和穩定的雙邊關係。
NHK報導，石破茂表示，日本和中國對地區和國際社會的和平與繁榮負有重要責任。並指「兩國在全面推動『互利關係』、建設建設性、穩定的關係方面擁有共同的大方向，這對國際社會具有重要意義，我希望建立一個以此為基礎的關係。」稱兩人之間進行坦誠對話。
他補充說，「日中關係要穩步發展，就必須得到國民的理解和同情。我們希望透過雙方的努力，能夠取得讓國民感到高興的具體成果。」並強調 「日中關係已在發展。」
習近平則表示，當前國際地區情勢發生重大變化，中日關係正處於改善發展的重要時期，中方希望秉持該認知，全面推進互利戰略關係，構建建設性且穩定的中日關係。
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