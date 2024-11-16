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拜登任期倒數 美日韓成立三方秘書處確保印太韌性

中央社／ 華盛頓15日專電
美國總統拜登明年將卸任，美日韓成立三方秘書處確保印太韌性。歐新社
美國總統拜登明年將卸任，美日韓成立三方秘書處確保印太韌性。歐新社

美國、日本及韓國今天宣布成立3邊秘書處，負責協調行動深化印太區域韌性。這3國也表示，台海和平穩定是印太安全與繁榮不可或缺的要素，美日韓對台基本立場不變，呼籲和平解決兩岸問題。

白宮下午發布聲明指出，美日韓新秘書處將努力確保3方共同開展的工作更符合目標，使印太成為繁榮、互聯、具有韌性、穩定和安全的區域。

除了美日韓3邊關係制度化，聲明也提到3國強烈譴責北韓及俄羅斯違反多項聯合國安理會決議，尤其是北韓決定向俄派遣軍隊打擊烏克蘭

美日韓強烈譴責北韓和俄羅斯領導人擴大對烏克蘭侵略戰爭的決策，表示堅定支持烏克蘭根據聯合國憲章第51條所賦予的權力行使自衛權。

「我們重申維護印太區域和平與穩定的重要性」。聲明指出，3國強烈反對任何單方面改變印太海域現狀的企圖，堅決反對在南海危險地使用海警船、海上民兵船以及採取脅迫性行動。

根據聲明，美日韓支持「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）所體現的全球海洋秩序，包括航行和飛越自由。

此外，美日韓也正努力加速發展3邊可信任的人工智慧生態系統。除了加強對關鍵技術的保護及人工智慧安全領域合作外，3國也將強化以人工智慧晶片為主的商業合作。

拜登的外交核心在於結盟。他2020年上任以來，致力修復川普首任期間與國際聯盟的緊繃關係，展現美國更積極參與全球事務的態度。

烏克蘭戰爭爆發後，拜登強化並擴大北大西洋公約組織（NATO）。他也於印太地區建立多邊聯盟以抗衡中國，美韓今年首度將對台海和平穩定的重視納入「2+2」會談聯合聲明就是一例。

明年初走馬上任的川普則與拜登抱持截然不同的世界觀，川普傾向一對一會談，以便推動交易式外交，而非聚焦北約這類多邊夥伴關係。

北韓 印太 烏克蘭

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