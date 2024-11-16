奧地利：俄羅斯停供天然氣 再次以能源當作武器

奧地利石油天然氣集團（OMV）發言人指出，俄羅斯預計明天起將停止輸送天然氣至奧地利。

法新社報導，這名發言人今天說，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）已告知OMV，將不再提供俄羅斯天然氣給奧地利。

奧地利環境部長格威斯勒（Leonore Gewessler）在社群媒體平台X發文指出：「俄羅斯再次以能源當作武器使用，奧地利已為這種狀況準備很長一段時間。」

她說，奧地利國內的天然氣儲氣設備已裝滿，目前能應付超過1年的消費使用。

自俄羅斯2022年侵略烏克蘭以來，歐盟國家已紛紛降低對俄羅斯天然氣的依賴。