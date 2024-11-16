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採訪側記／全球大選年後遺症 恐考驗能源政策

聯合報／ 特派記者陳熙文王惠英

巴庫「May 28」地鐵站猶如國內的台北車站，是當地市民的匯集中心，完工於一九六七年，地鐵站原名「April 28」，紀念蘇聯政權統治亞塞拜然的日子，直到亞國獨立、改朝換代，地鐵站也隨之正名為五月廿八日，紀念亞塞拜然的開國大日。

氣候峰會上人人都掛有名牌，憑藉名牌可免費搭乘地鐵，讓地鐵上也成了會場的延伸。Brian（化名）說，印尼政府非常重視再生能源發展，尤其雅加達面臨下沉危機，二○五○年，城市部分地區恐將全數淹沒，正進行規模龐大的遷都計畫，新首都被命名為努山塔拉。到時期待全城可用再生能源供電。

不過Brian也表達憂心，印尼今年初才完成總統大選，由原國防部長普拉伯沃獲得勝選，「不知道在他的任內，再生能源的政策會不會延續？」其實Brian的憂心也反映峰會上許多代表的心情。

根據統計，今年共七十六國進行領導人或國會選舉，影響全球過半人口，也代表許多政策的延續性正面臨考驗。更有甚者，不少國家的緊繃選情引發對立的後遺症，其國內政治的動盪也衝擊各國對氣候變遷的承諾。

例如，歐盟執委會主席范德賴恩的缺席，即是因為下一屆執委正在準備通過歐洲議會的人事同意權投票，她必須與其他黨派協調，確保新政府盡快就位；德國總理蕭茲也因國內爆發政治危機，必須留在國內，準備明年初提前舉行聯邦議院選舉。

今年氣候峰會有已發展國家，與發展中國家無法彼此信任的「內憂」，還有各國陸續完成選舉，正處於交接磨合期的「外患」，能不能順利達成既定目標，成了大家的疑問。

亞塞拜然 再生能源

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