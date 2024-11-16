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聯合國副秘書長示警…化石燃料 去年消費總量創新高

聯合報／ 特派記者陳熙文王惠英／巴庫報導
第廿九屆氣候峰會延續去年倡議，支持「轉型脫離」化石燃料。圖為現場抗議團體。特派記者余承翰／攝影
第廿九屆氣候峰會延續去年倡議，支持「轉型脫離」化石燃料。圖為現場抗議團體。特派記者余承翰／攝影

第廿九屆氣候峰會（ＣＯＰ29）延續去年ＣＯＰ28的倡議，支持「轉型脫離」化石燃料，不過聯合國副秘書長李軍華昨指出，再生能源的成長速度還是不夠快。而國際能源統計報告指出，雖然化石燃料去年在全球能源占比降低，消費總量卻創下新高。

聯合國氣候變化綱要公約（ＵＮＦＣＣＣ）昨於「代表亭」（Delegation Pavilions）舉行活動，探討推進再生能源的可靠替代，以加速全球氣候行動。

聯合國經濟與社會事務部副秘書長李軍華致詞指出，氣候變化情勢愈來愈嚴峻，全球平均氣溫已較工業革命前的水平上升近攝氏一點二度，不斷逼近「巴黎協定」設定的攝氏一點五度上限。

李軍華引用最新報告指出，全球溫室氣體排放量光是去年一年就增長百分之一點三，若延續當前政策，至本世紀末，全球升溫將達到災難性的攝氏三點一度，強調必須負責任地採取迅速而果斷的行動。

聯合國環境規畫署執行主任英格．安德森也呼應其說法指出，二○二三年再度創下碳排放的歷史紀錄，達五十七點一GtCO2e，是讓人完全無法接受的數據，因為代表氣溫可能在四年內就會突破攝氏一點五度防線。

李軍華呼籲，世界需要快速且持續減少排放，各國應根據各自國情，加入國際爭取二○三○年使再生能源產能增加兩倍、能源效率增加一倍的共同努力中。他也進一步指出，再生能源如今占全球能源消費總量的百分之十八點七，但這樣的增長速度仍然不夠快。

今年公布的「世界能源統計年鑑」（Statistical Review of World Energy）也印證這一點。統計年鑑指出，去年全球能源消費再度成長百分之二，幅度高於十年平均，達到六二○百萬兆焦耳（ＥＪ）；化石燃料占能源消費雖然從二○二二年的百分之八十一點九降至去年的百分之八十一點五，但消費總量卻創下新高，達五○五百萬焦耳，較二○二二年成長百分之一點五。

報告點出，去年在化石燃料中，原油每日使用量首度突破一億桶，而去年來自能源區塊的溫室氣體排放也創下新高，突破四十GtCO2e，其中又以中國大陸、印度和美國為排放大宗國家。

再生能源 化石 聯合國

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