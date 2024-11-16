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呼籲整治美海軍 蓋拉格：剩2年阻世界大戰

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美眾議院中國問題特別委員會前主席蓋拉格。路透
美眾議院中國問題特別委員會前主席蓋拉格。路透

美國聯邦眾議院中國問題特別委員會前主席蓋拉格十四日投書華爾街日報，提到若中國大陸按時間表在二○二七年入侵台灣，獲川普提名出任國防部長的赫塞斯只剩兩年能阻止第三次世界大戰。

蓋拉格認為，赫塞斯首要任務就是整治海軍。美國需要能與中國對抗的海事工業基礎。五角大廈也應回到一九六○年代前，當時有類似委員會的單位和各方協調，讓海軍工作順暢。海軍還應設立聚焦加快某些作戰技術開發與部署的辦公室，類似美國空軍及太空軍的快速反應能力辦公室。

蓋拉格建議赫塞斯應堅持推動更靈活流程，快速並大規模地交付無人水面、空中及水下載具，同時與國會合作，協助造船廠吸引與留住人才。他表示，促進和平的唯一途徑就是赫塞斯就任首日就向五角大廈官僚體制「宣戰」。

蓋拉格二月突宣布「想重返私人生活」而不尋求連任，並於四月十九日辭去眾議員。

海軍 美國 蓋拉格

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