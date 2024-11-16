拜登17日會習近平 爭議話題浮檯面

美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平十六日（台灣時間十七日）將在秘魯首都利馬舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）場邊會談。路透報導說，這次見面將是拜登最後一次以總統身分，直接就中國對台灣、違反人權的指控，還有暗助俄羅斯入侵烏克蘭的威脅直接挑戰習近平。這也是兩人自去年十一月美國舊金山ＡＰＥＣ經濟領袖會議場邊舉行「拜習會」以來，相隔一年再度會面。

美國國務卿布林肯與日本外務大臣岩屋毅十四日在ＡＰＥＣ部長會議場邊會面約半小時。這是兩人首度以外長身分面對面會談，雙方重申美日同盟攸關印太安全繁榮以及維護台海和平穩定的重要性，並反對區域內水域任何片面改變現狀的舉動。

此外，美聯社十四日報導，白宮國安顧問蘇利文同日在空軍一號專機上說，白宮官員們向美國總統當選人川普的政權交接小組表明，微妙又需小心處理的美中關係，是川普新政府最重要的優先事項。

蘇利文強調，若台海穩定陷入混亂，「對遭捲入的所有人、對台灣、北京、美國、全球都將是場災難」，「鑒於這場風險規模，即使可能性不大，它仍須作為首要（外交）議程」。

港媒十五日報導，中國駐美大使謝鋒在香港中美論壇發表視訊講話時表示，中美合作能「辦成事、辦好事、辦大事」，對抗將導致大動盪、大分裂和大災難。大陸對話的大門始終敞開，願與美方做夥伴和朋友，「中美不能重複大國衝突的舊歷史」。大陸沒有超越或取代美國的規畫，但美國亦不要有遏制打壓大陸的打算，應聚焦共同利益「不能只關注分歧」。他再度示警，台灣議題「是可能引發衝突對抗的最大爆發點」、「打『台灣牌』只會引火自焚」。

美國駐北京大使伯恩斯指出，美中關係複雜，但核心是競爭關係，以負責任及和平方式管控雙方關係和競爭至關重要。經過官員互訪、去年舊金山「拜習會」，雙方在合作領域取得進展，並降低競爭轉變為衝突的可能性，也展示美方對管控競爭的承諾。

伯恩斯預期美中關係未來將保持競爭，但他指出，美國不尋求與中國大陸脫勾，脫勾對雙方經濟都是災難，美國希望繼續健康的貿易和投資。