韓國在野黨領袖李在明涉違選舉法 一審判1年緩刑2年

韓國最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明涉嫌違反「公職選舉法」一案，一審法庭今天宣判，判處李在明有期徒刑1年，緩刑2年。

韓聯社報導，首爾中央地方法院刑事合議庭第34庭今天就李在明涉嫌違反「公職選舉法」一案作出前述裁決，認定檢方提出的兩項指控成立。

法院指出，被告人在選舉過程中面向選民發佈虛假資訊，有歪曲和損毀民意之嫌，被告人的罪責和犯罪情節相當嚴重。

李在明在庭審結束後向媒體表示，無法接受判決，將提起上訴。據報導，若終審裁定維持該判決，根據「公職選舉法」和「國會法」，李在明將喪失國會議員資格。

韓國的選舉法規定，被宣告緩刑者在判決發生法律效力後10年內無被選舉權。這意味著李在明無法參加下屆總統選舉。