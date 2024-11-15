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日本將採購23架「海上衛士」無人機 加強監控共艦

中央社／ 東京15日專電

鑑於中國艦艇近年在日本周邊海域的活動趨於活絡，日本將引進無人機加強海洋警戒監視。日本海上自衛隊今天表示，自2028年起將引進23架美製「海上衛士」滯空型無人機，以強化海洋警戒監視。

日本朝日新聞報導，海上自衛隊將向美國的通用原子（General Atomics）公司購買23架大型無人機「海上衛士」（Sea Guardian），估每架平均約120億日圓（約新台幣25億4500萬元）。

日本時事通信社報導，日本為了加強在東海等海域的監控，2025年度預算概算中編列約262億日圓採購「海上衛士」的相關經費，計畫10年合計採購23架。

近年，中國軍艦在日本周邊海域的行動趨於活絡，日本政府2022年擬定的安全保障相關3文件明載將引進海洋監控用滯空型無人機。

大型「海上衛士」無人機全長11公尺、寬24公尺，高4公尺，最大飛行高度約1萬2000公尺，最遠飛行約4800公里，續航達24小時。此款大型無人機具備紅外線攝影機、雷達等，可從地面操縱監視艦艇等。

有關大型無人機的採購，日本防衛省招標的結果，只有「海上衛士」投標，防衛省在評估功能、安全性等要件後，決定選擇此款大型無人機。

日本海上自衛隊考慮是否以無人機警戒監控日本周邊海域，自去年5月起開始運用「海上衛士」進行測試。

日本海上保安廳（相當於海巡署）2022年引進「海上衛士」，目前擁有3架，用於取締非法捕魚、搜尋行蹤不明者。

日本 無人機 監控 自衛隊

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