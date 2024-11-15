日相石破茂盼訪南美後會晤 川普忙布局人事恐難協調時間

有關日本首相石破茂是否能在訪問南美洲後赴美會晤美國總統當選人川普，日本「朝日新聞」今天引述數名消息人士的說法報導，「目前要實現這場會面，相當困難」。

石破茂昨天啟程前往秘魯參加亞太經濟合作會議（APEC），今天下午抵達當地。他預計在APEC會議後，赴巴西出席20國集團（G20）峰會，預定21日返回日本。

他原本在協調出訪南美洲後，回程經過美國與川普（Donald Trump）會面。不過多名日本政府相關人士透露，由於川普正專注布局新政府人事，難以協調會面時間。

美國總統大選結果於東京時間本月7日大致底定，石破茂當天即致電川普道賀。石破茂在通話後向媒體表示，兩人都同意希望早日舉行面對面會談。

川普2016年第一次贏得總統大選後，時任日相安倍晉三當月隨即訪問紐約，並在川普大廈（The TrumpBuilding）會晤還未上任的川普。

安倍當時也是川普勝選後會晤的第一位外國元首。這被認為有助後來建立彼此的親密關係。