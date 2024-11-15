菲律賓防長：擬採購中程飛彈 回嗆中國警告

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，菲律賓計畫採購「泰風」或是同級中程能力飛彈系統；對於中國政府警告菲律賓勿在錯誤道路越走越遠，鐵歐多洛回嗆，全世界都知道誰才走在錯誤道路上。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天出席菲律賓海軍司令交接儀式後被菲國媒體堵訪，問及「泰風武器系統」（Typhon Weapons System，又譯堤豐）事宜時重申，菲律賓「計畫擁有具備這樣能力的武器系統」。

但鐵歐多洛澄清：「我沒有說一定是『泰風』，而是說具備同樣的能力的武器系統。」

泰風是一套中程能力（Mid-Range Capability）陸基飛彈發射系統，能搭載標準6型飛彈（Standard Missile6）與戰斧攻陸飛彈（Tomahawk Land AttackMissile），若部署在呂宋島北部，射程可及中國東南沿岸以及在南海的軍事基地。

美國陸軍4月利用參加菲美「堅盾」（Salaknib）聯合軍事演習的機會，在菲律賓北部未被透露的地點部署泰風武器系統，演習結束後並未撤離，此後屢遭北京抗議挑動地緣對抗和軍備競賽。

中國外交部昨天再次呼促菲國盡快撤走泰風武器系統，「不要在錯誤道路越走越遠」。

對此，鐵歐多洛今天回應，全世界都知道誰走在正確道路上，誰走在錯誤道路上，菲律賓不會聽取「扭曲真相者」的建議，全世界已經沒有人相信中國。

被問及是否不論中國說什麼，菲律賓軍方都將採購飛彈？鐵歐多洛表示國際法站在菲律賓這一邊。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）近期將訪問澳洲、菲律賓、寮國和斐濟（Fiji）。鐵歐多洛表示，他屆時將和奧斯汀檢視菲美雙邊合作關係，並感謝奧斯汀多年來對菲律賓的相挺。

鐵歐多洛強調，菲美軍事關係已經制度化，具備完善的機制，如安全援助路線圖、雙邊戰略對話及四方安全對話（Quad）等，不會因政權的更換而改變。

另一方面，菲律賓海軍今天由艾茲伯里塔（Jose Ma.Ambrosio Ezpeleta）少將接任司令。

艾茲伯里塔在致詞時說，菲律賓海軍正面對許多新興挑戰，防禦姿態必須從過去的「對內」調整為「對外」，海軍將致力於提升不對稱戰力，除了裝備現代化之外，也將加強招募更多人才。