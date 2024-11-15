以色列與法國足球賽 播放國歌時球迷開噓發生衝突

歐洲足球國家聯賽法國對以色列之戰今天在巴黎登場，這場比賽因加薩戰爭蒙上陰影，一些法國足球迷在播放以色列國歌時發出噓聲並出現肢體衝突。

路透社報導，大約100名以色列球迷無視政府警告前往球場觀戰，可容納8萬人的法國國家體育場（Stade de France）今天觀眾人數僅達1/5。

許多人因安全考量未至現場觀戰，觀眾人數僅1萬6611人，創下此體育場自1998年啟用以來，法國隊在此比賽的觀眾人數新低，雙方最終以0比0握手言和。

當擴音器響起以色列國歌時出現噓聲與口哨聲，以色列球迷揮舞黃色氣球高喊「釋放人質」，意指釋放巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）目前扣押的以色列人質。

比賽開始時，以色列球迷區附近發生幾分鐘混亂局面，有人奔跑，有人拳打腳踢，安全人員很快形成人牆加以阻隔，目前還不清楚引發這些衝突的原因。

比賽前夕，數百名反以色列示威者聚集在巴黎聖丹尼區（Saint-Denis）周邊的一座廣場。他們揮舞著巴勒斯坦國旗及黎巴嫩與阿爾及利亞國旗，抗議這場比賽。

示威者在布條上寫著「我們不與施行種族滅絕的對手比賽」，指的是以色列在加薩（Gaza）進行的戰爭。

比賽結束時，體育場南端掛起了兩面巴勒斯坦國旗。

以色列對哈瑪斯進行了長達一年多的攻擊，矢口否認種族滅絕指控。