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菲律賓順利為南海駐軍運補 未遭中國阻攔

中央社／ 馬尼拉15日專電

菲律賓軍方與海岸防衛隊昨天順利向長期擱淺於南海仁愛暗沙、被菲律賓視為主權象徵的一艘老舊軍艦提供補給，未遭中國阻攔。

菲律賓軍方今天發布新聞稿稱，在菲律賓海岸防衛隊的支援下，菲律賓軍方於14日為駐守在「馬德雷山號」（Sierra Madre）登陸艦的官兵運送補給品，並輪調駐守人員。

新聞稿稱，「這次行動未遭遇不順遂事件。」

菲律賓軍方重申將繼續履行職責，捍衛菲律賓主權及維護南海駐軍的福利。

「馬德雷山號」是一艘老舊登陸艦，菲律賓政府於1999年把它拖到仁愛暗沙蓄意擱淺，作為主權象徵兼軍事觀測站，派有一小隊士兵駐守，以反制中國當時在美濟礁興建設施。

中國長年抗議馬德雷山號「坐灘」仁愛暗沙，且不時阻撓菲方補給行動。

今年6月，中國海警船衝撞打算為馬德雷山號運補的菲國充氣艇，中方人員登艇奪走菲方槍枝、導航設備和其他補給品，過程中造成數名菲方海軍人員受傷，其中一人斷指。

為降低緊張，菲中兩國於7月就馬德雷山號補給達成「臨時性安排協議」，菲方於7月底及9月底兩度順利完成運補任務。

中國援引歷史依據索討幾乎整片南海，菲律賓則依據聯合國海洋法公約（UNCLOS）主張可獨享200海里專屬經濟區的天然資源，兩國索討區域及權利重疊，屢傳衝突。

雙方衝突於今年8月及9月期間急劇升高，菲方聲稱中方海警船多次衝撞菲船、噴射高壓水柱，以及向菲國巡邏機的飛行路徑發射照明彈，但兩國外交官員於9月召開雙邊磋商會議後，衝突開始減少。

雖然菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）最近簽署海域法案和群島海道法案、中國則頒布黃岩島領海基線的經緯度位置，雙方仍會隔空互嗆，但已未傳海上實體衝突。

南海 小馬可仕 菲律賓

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