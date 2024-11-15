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氣候峰會淪化石燃料大會？專家呼籲未來COP「禁止產油國主辦」

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
一群有影響力的氣候政策專家致函聯合國，要求未來氣候峰會應禁止由產油國家舉辦，東道主必須明確支持氣候行動，並且更嚴加規範化石燃料遊說。路透
一群有影響力的氣候政策專家致函聯合國，要求未來氣候峰會應禁止由產油國家舉辦，東道主必須明確支持氣候行動，並且更嚴加規範化石燃料遊說。路透

一群有影響力的氣候政策專家致函聯合國，要求未來氣候峰會應禁止由產油國家舉辦，東道主必須明確支持氣候行動，並且更嚴加規範化石燃料遊說。

英國衛報報導，今年COP29在亞塞拜然首都巴庫舉行；亞塞拜然是主要的化石燃料生產國，石油和天然氣占出口的一半。去年COP28也是在產油大國阿拉伯聯合大公國的杜拜舉行。今年開幕前，COP主辦單位執行長就被踢爆想藉機談成化石燃料交易。

根據「踢出大污染者」行動聯盟的數據分析，今年至少有1773位煤炭、石油和天然氣的遊說代表獲准進入COP29。這個人數僅次於三個國家（阿塞拜疆、巴西和土耳其），而且遠超過受氣候危機影響最嚴重的10國、總計1033位代表。

這群氣候政策專家包括聯合國前秘書長潘基文、聯合國前任氣候主管菲格瑞斯 （Christiana Figueres）。他們直言，「很顯然，現在COP已經不符合其目的。我們需要從協商轉向執行」。

菲格瑞斯表示：「上屆COP，化石燃料遊說代表的人數超過科學機構、原住民社區和弱勢國家的代表。如果不對COP流程進行重大改革，確保受影響最深的人獲得公平的代表權，我們就無法指望實現公正的過渡。」

美國前副總統高爾也抨擊今年COP大會上的化石燃料影響勢力，特別是來自亞塞拜然。

高爾形容這就像一首老鄉村歌曲叫「在錯誤的地方尋找愛」，「很長一段時間，許多人相信，化石燃料業引發氣候危機，他們也將為我們解決問題。但他們不會這麼做。全球社區必須組織出更有效的方式來舉辦COP。聯合國秘書長應該在決定主辦國方面扮演角色」。

亞塞拜然 化石 聯合國

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