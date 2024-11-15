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傳駐日美軍司令部可能遷址 東京六本木成候選地

中央社／ 東京15日綜合外電報導

日媒引述美國軍事報媒「星條旗」報導，駐日美軍正在評估把駐日美軍司令部的所在地，從目前位於東京都的橫田基地遷到位在東京都市區的六本木地區。

「星條旗」（Stars and Stripes）本月12日引述數名駐日美軍消息人士披露了這則消息。

日本經濟新聞」、「讀賣新聞」指出，這個評估中的地點，距離東京都新宿區市谷地區的日本防衛省與自衛隊即將新設的「統合作戰司令部」相當近，若駐日美軍司令部搬遷到這個地點，美方將更容易與日本合作。

日本自衛隊2024年度末（2025年春天之前）將成立「統合作戰司令部」，負責日本陸海空自衛隊一體運用的任務，駐日美軍也將新成立「統合軍司令部」，作為日方「統合作戰司令部」的對應單位。

駐日美軍司令部目前位在東京都西部的橫田基地，距離日本防衛省與「統合作戰司令部」超過30公里。

報導指出，駐日美軍司令部遷址的其中一個候選地點，位在東京都港區六本木地區的駐日美軍基地「赤坂新聞中心」（Akasaka Press Center）。這個地點不僅距離日本防衛省僅3公里左右，「星條旗」據點與駐日美軍幾個組織也設在此地。

日本政府消息人士昨天表示，「尚未聽聞」駐日美軍評估遷址一事。

京都 日本經濟 美軍

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