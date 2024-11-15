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菲總統小馬可仕：不會阻止國際刑警組織逮捕杜特蒂

中央社／ 馬尼拉15日專電

菲律賓媒體今天引述總統小馬可仕報導，菲律賓政府不會阻止國際刑警組織（INTERPOL）逮捕前總統杜特蒂。杜特蒂被指控藉由掃毒行動，犯下違反人道罪。

菲律賓星報（The Philippine Star）今天報導，小馬可仕昨天在大雅台市（Tagaytay）被媒體堵訪時說，是否允許國際刑事法院（ICC）前來菲律賓調查掃毒行動，將由前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）自己決定。

小馬可仕說，菲律賓不會在掃毒行動上主動協助國際刑事法院，但如果杜特蒂自己願意作供或是接受國際刑事法院調查，那麼一旦國際刑事法院判決逮捕杜特蒂，菲律賓政府將不會阻止。

杜特蒂在2016年至2022年執政期間發動掃毒行動，官方數字顯示至少6000名可疑毒販與吸毒者被警方或身分不明的殺手擊斃，但人權組織聲稱實際數字超過兩萬，且很多都是被「法外處決」。

國際刑事法院檢察官於2018年對杜特蒂的掃毒行動展開初步調查，以查明是否觸犯違反人道罪，馬尼拉隨後決定退出用於成立國際刑事法院的羅馬規約（Rome Statute），並於2019年生效。

國際刑事法院於2021年應馬尼拉要求暫緩調查，但2023年重啟調查。

菲律賓司法部曾澄清，雖然菲律賓已退出羅馬規約，但仍是國際刑警組織的會員國，如果國際刑事法院透過國際刑警組織向杜特蒂發出紅色通緝令，菲律賓政府有法律義務配合抓人。

菲律賓眾議院週三就掃毒行動召開了聽證會，杜特蒂在會上向國際刑事法院嗆聲說，自己年事已高，調查人員要查就要快，最好明天就來菲律賓開始調查。

另一方面，小馬可仕提到，菲律賓警方目前也在調查杜特蒂時期的掃毒行動，杜特蒂在國會聽證會上的發言也會被納為證據，司法部將視調查結果決定是否向杜特蒂提告。

小馬可仕 杜特蒂 菲律賓

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