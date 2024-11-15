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拜登抵秘魯出席APEC峰會 任內最後一次會晤習近平

中央社／ 利馬14日綜合外電報導

美國總統拜登今天抵達秘魯，將出席亞太領袖峰會，屆時將會見中國國家主席習近平。這可能是美國總統當選人川普明年接掌白宮前，拜習兩人最後一次會面。

根據隨行的法新社記者報導，美國總統專機「空軍一號」晚間將近6時降落秘魯首都利馬（Lima）近郊一座空軍基地，拜登將出席為期2天的亞太經濟合作會議（APEC）。

拜登將於16日會見習近平，這是他任內最後幾場正式外交活動之一。

拜登將在APEC峰會期間與習近平、日本、南韓、巴西領袖在秘魯舉行私人會議，另外與20國集團（G20）主要經濟體在巴西舉行私人會議。

拜登政府高層官員表示，6天會議縱然可能會觸及貿易、安全和全球聯盟等議題，但預料不會達成任何新的重大協議。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）地緣政治與外交政策部門主任車維德（Victor Cha）說：「APEC和G20將關乎一事…那就是川普，以及下一個川普政府對於貿易、聯盟和其他議題的動向。」

川普先前承諾美國民眾，他若當選將對所有進口商品課徵高額關稅，尤其是中國商品，並表示美國將削弱在俄烏戰爭中對烏克蘭的支持。

共和黨也在選戰中一舉拿下參眾兩院，為川普形塑「完全執政」優勢局面，讓他獲得額外助力來推動貿易和其他措施。

據路透社報導，拜登2020年上任以來一直致力於修復川普首任期間與國際聯盟的緊繃關係，並試圖展現美國在全球事務上的積極參與。他加強並擴大北大西洋公約組織（NATO），並在印太地區建立多邊聯盟以抗衡中國。

川普則與拜登抱持截然不同的世界觀，川普偏好雙邊會議，以便進行交易式外交，而非依賴像北約這種多邊夥伴關係。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天表示，拜登此行將重申美國珍視並投資於國際聯盟，並對協助解決全球各種問題的盟國表達感謝。

蘇利文在飛往秘魯途中向記者表示，美日韓領袖正努力將三邊關係制度化，並計劃設立一個聯絡秘書處。

蘇利文還說，拜登將向其他領袖表達對北韓派遣軍隊進入俄羅斯的擔憂，並將此舉視為俄烏戰爭的一個重要發展。蘇利文表示，他預期各國將就此議題做出「協調一致的政策決定」。

白宮官員表示，拜登將於16日APEC峰會期間與習近平進行一對一會談，這將是拜登最後一次就中國對台灣的威脅、人權問題，及中國對俄羅斯入侵烏克蘭的支持，直接向習近平提出挑戰。

拜登預料也將與日本首相石破茂及南韓總統尹錫悅舉行三邊會談，並會見巴西總統魯拉（Luiz InacioLula da Silva）。

川普 拜登 美國

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