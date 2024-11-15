美日韓聯合軍演 美駐日大使登核動力航艦視察

美國、日本、韓國13日起實施為期3天代號為「自由刀刃」的聯合軍演，美國駐日大使易曼紐昨天登上在韓國濟州島外海的美軍核動力航空母艦喬治華盛頓號（USS GeorgeWashington），召開記者會並進行視察。

日本共同社報導，易曼紐（Rahm Emanuel）14日登上喬治華盛頓號，視察這場代號為「自由刀刃」（Freedom Edge）的美日韓聯合軍演。

易曼紐在喬治華盛頓號上舉行記者會，言及中國、北韓，強調「安全保障環境正大幅改變，一定要確保能發揮即時反應的能力。」

日本讀賣新聞報導，中國加強軍事威脅壓迫、北韓加速開發核武及彈道飛彈之際，美日韓要藉由「自由刀刃」聯合軍演提升情報合作因應能力。即將就任為美國總統的川普對於多國間的合作持否定的看法，但易曼紐期盼美日韓軍方的合作能「制度化」。

易曼紐在喬治華盛頓號召開記者會表示，「這次『自由刀刃』並非最後一次，是已經制度化的聯合演訓。這並非基於美日韓3國領袖，而是基於3國的戰略目的所為。」言下之意，東亞的安保環境趨於嚴重之際，即使美日韓3國領袖有所更迭，美國總統拜登執政下所推動的加強3國合作的作法不變。

日本防衛省表示，這次的「自由刀刃」聯合演訓包含防空戰鬥、對水上戰鬥、因應彈道飛彈、網路攻擊等。演訓過程重視情報合作，出動了日本自衛隊具高性能雷達的E-767空中預警機、美日韓的神盾艦，以及最先進的F-35C匿蹤戰機參與。

報導說，中國正加速霸權主義行動，8月中國軍機首度侵犯日本領空，擁有號稱「航艦殺手」的反艦彈道飛彈。此外，與俄羅斯加強軍事合作的北韓10月試射了飛行時間及高度破紀錄的洲際彈道飛彈（ICBM），美日韓當務之急是如何因應這些複合性的威脅。

美日韓「自由刀刃」聯合演訓是2023年8月美日韓峰會時達成協議實施，這次是繼今年6月第2度實施。2023年12月，美日韓3國已開始展開有關北韓彈道飛彈情報即時共有的系統。

日本共同社報導，美國海軍4架CMV-22魚鷹運輸機昨天上午飛抵福岡機場，載著易曼紐、美軍相關人員及記者至美國核武動力航空母艦喬治華盛頓號進行視察。

這次「自由刀刃」聯合演訓，在喬治華盛頓號上實施了最先進的F-35C匿蹤戰機、FA-18戰鬥攻擊機實施了起降訓練。

喬治華盛頓號預計11月部署於美國海軍位於東京鄰縣神奈川縣的橫須賀基地，這是二度赴橫須賀，上一次於2008年部署於橫須賀基地。喬治華盛頓號今年10月8日從美國聖地牙哥出港。