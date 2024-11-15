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立陶宛新國會 4000人抗議反猶太政黨加入執政聯盟

中央社／ 維爾紐斯15日專電

立陶宛新國會14日開議，議員宣誓就職。約4000名群眾當天聚集在首都維爾紐斯的國會旁廣場，抗議涉反猶太主義的議員澤馬塔帝斯及他領導的政黨，加入新政府執政聯盟。

立陶宛日前舉行國會選舉，社會民主黨（SocialDemocrats，簡稱社民黨）、「尼穆納斯的黎明」（Nemunas Dawn）和民主聯盟「為了立陶宛」（Union of Democrats “For Lithuania”）3黨於9日確立合作，共組本屆聯合政府。

其中，「尼穆納斯的黎明」政黨的主席澤馬塔帝斯（Remigijus Žemaitaitis）去年在臉書上發表反猶太言論，遭憲法法庭裁定他煽動仇恨，違反議員的就職宣誓論而違憲。如今該政黨受邀加入執政聯盟，引發各界質疑是否洽當。

為了抗議執政聯盟的決定，包括律師和音樂家在內的民間人士組織了名為「靜默十分鐘」（Dešimt tylosminučių）的示威活動，選在立陶宛新國會宣誓就職的日子，於國會大廈旁廣場舉行抗議活動。

活動訴求政治該有的紅線與標準，包括對反猶太主義的零容忍，並呼籲立陶宛總統與相關政黨重組執政聯盟。活動於晚間6點開始，儘管天候不佳，據估計仍有4000名民眾到場支持，表達不滿。

美國參議院外交委員會主席、聯邦參議員卡定（Ben Cardin）先前發表聲明，譴責社民黨邀請「尼穆納斯的黎明」加入執政聯盟的決定。

卡定認為，立陶宛是美國的盟友，也是促進民主價值的重要夥伴，然而「尼穆納斯的黎明」的領導人煽動對猶太人的仇恨，卻受邀加入聯合政府，此舉破壞了團結兩國的核心價值。

作為當事人，澤馬塔帝斯否認針對他的反猶太主義指控，表示他之前在社群媒體上的貼文是批評以色列在巴勒斯坦的行動，而非對猶太人的仇恨。澤馬塔帝斯並說，這些對他的指控是來自政治對手的操作。

立陶宛在歷史上曾是猶太文化重鎮，維爾紐斯曾有「北方的耶路撒冷」之稱。然而在二戰期間，納粹德國佔領立陶宛，並招募立陶宛人作為民兵參與對猶太人的迫害行動，估計當時約有20萬猶太人被殺害，佔立陶宛境內猶太人口的90%以上。

隨著近年來立陶宛政府與社會積極反思歷史，並推動轉型正義，澤馬塔帝斯的「反猶言論」觸動了公眾的敏感神經，也成為此一事件不斷升溫的導火線之一。

猶太 立陶宛

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