法國研討會談印太同盟 學者：台灣安全國際化成趨勢

法國國際關係研究所今天舉辦年度研討會，探討川普重掌白宮後印太同盟的未來。學者認為，印太同盟在川普之下將繼續發展。參與者關注台灣，熱烈提問。學者賴怡忠表示，台灣安全國際化趨勢不能停。

智庫法國國際關係研究所（IFRI）14日舉辦年度研討會「同盟或聯盟？美國大選後印太同盟的未來」。規劃3場座談，邀請11位知名學者探討美國總統當選人川普（Donald Trump）重回白宮後，印太地區同盟的變與不變。

遠景基金會執行長賴怡忠受邀出席2場座談，呈現台灣觀點。

第一場聚焦東亞盟友對美國新政府的期待與關切。講者除賴怡忠外，還有亞洲協會政策研究院研究員日本教授彥谷貴子、布魯塞爾管理學院研究教授金通菲（Tongfi Kim）與歐盟安全研究所分析師波馬西（Lizza Bomassi）。

賴怡忠預測川普上任後，兩岸關係有兩種可能走向：一是中國可能忙於面對美國貿易戰，不敢再製造理由讓川普更強硬，對台灣企圖變小；第二則是中國更加施壓台灣，以測試川普政府的紅線。

賴怡忠向現場近80位、線上50多位與會學者、記者指出，近年來台灣已成功將「安全國際化」，將繼續與美國、歐洲，以及日、韓、菲等第一島鏈夥伴密切合作，落實多邊主義戰略。此外，他認為台灣國防預算也要增加，這也意味著增加與美國溝通、協作的能力。

金通菲以南韓發展核武可能性作為切入點。他表示，南韓政府與民眾近年開始想發展核武對付北韓，而川普曾說應讓其他盟友發展核武保護自己，而非要求美國保護。

他表示，對中強硬目前並非南韓共識，但對中國輿論逐漸負面，且對中國經濟依賴也敲起警鐘。

彥谷貴子視訊與會，她表示，日本趨勢是增加國防預算、強化日美軍事合作，同時發展同盟。透過各種多邊結盟，越讓美國投入印太地區，日本也越放心。

中央社提問，川普2.0是否會退出北大西洋公約組織（NATO），及歐盟的印太戰略是否有足夠能力應對。

金通菲回覆表示，美國不用真的撤出，就可以用很簡單的方式減弱北約能力，令人憂心。賴怡忠覺得美國不會退出，美國真正在意是盟友是否達成防衛預算的承諾，並動手處理歐洲議題。但他也認為，美歐如何應對俄烏戰爭將定義兩方未來4年的關係。

波馬西認為，因歐洲內部分歧而對北約在川普執政下前景較為悲觀。對於歐洲的印太戰略，她認為歐洲至少需推進三大事項。

首先是加強投入，包括完成與東南亞國協、印度拖延已久的自由貿易協定；第二是要突破同溫層，與更多框架外的對象對話、合作；第三，需深入了解印太，為歐洲量身定制戰略。

賴怡忠下午參加的另一場講座則聚焦「印太同盟與安全夥伴關係的未來」，與來自華盛頓智庫布魯金斯研究所高級研究員麥丹（Tanvi Madan）、新加坡拉惹勒南國際研究院研究員Adrian Ang、法國國際關係研究所研究員巴鍾（Céline Pajon）共同開講。

巴鍾特別分析日本新首相石破茂提的「亞洲版北約」，以打造集體自衛體系。她認為可能性低，原因有4：「殘酷距離」（tyranny of Distance），導致對威脅感受也不同、對台灣態度未有共識、缺乏協作意願，及沒有核武能力。

但她指出，在美國主導下，印太已發展出「整體威嚇體系」，且許多夥伴如今都有自主防禦的能力與意願。因此，未來多邊框架將持續存在，且更具戰略彈性。

巴鍾表示，俄烏戰爭與印太議題互相連結，歐盟意識到在印太的利益，因此無論是個別國家或歐盟層級都加強投入。

Adrian Ang分析的東南亞「避險」，以及麥丹提及的印度「不結盟」策略都令人印象深刻。

Adrian Ang表示，除菲律賓親美外，東南亞不站邊美、中，想兩邊獲利，且中國對東南亞威脅並不直接，採灰色地帶行動。東南亞國協沒有統一的印太戰略，只解決成員國間的糾紛，川普2.0下恐將越來越失去重心與團結。

麥丹則指出，印度與美、中、俄都可以對話，認為結盟是束縛，企圖維持對話者的多元與自主，但可以有共同安全目標，以維持權力平衡。

但若一定要在美、中選邊，印度如今更擔憂中國。美國對印度的自主很重要，雙方在各層面都有連結；川普也喜歡印度的彈性，兩國關係預計在川普執政下會繼續深化。

賴怡忠在這場講座中提到全球風險已發展為俄中伊朝的威權軸心，且中國也正企圖打造新經濟秩序。他重申，台灣安全的國際化趨勢不能停，「這是要中國勿輕舉妄動的關鍵」。

台海安全受極大關注，現場連續數個提問都針對台灣，包括亞洲版北約是否可能成為中國進犯台灣的藉口、美國是否會讓中國兼併台灣、中國進攻台灣時歐洲可能的反應等。

賴怡忠在回覆時說，對第一島鏈國家而言，中國絕對是第一威脅。台灣應是安全夥伴，但除了台美雙邊關係，並不被包含在多邊行動之中。

他指出，台灣地緣位置太重要，美國不會袖手讓中國得逞。且中國「統一」台灣跟美國和盟友的行動沒有關係，習近平2013年上任就已開始。

隔著海峽，「封鎖」是中國更可能的對台戰略，日增的擾台行動就是在測試灰色地帶的邊界，國際現在就必須應對。他也感謝盟友行動，如法國等軍艦行經台灣海峽。

最後賴怡忠提醒聽眾，中國正推動法律戰，錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議，「將來中國對台行動，中共會以他國不得干涉內政而不讓盟友反應，這非常危險」。