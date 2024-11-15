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小心了！金正恩要求大規模生產自殺式無人機
北韓官方媒體朝中社15日報導，北韓領導人金正恩14日監督自殺式攻擊無人機的性能測試，並強調需要迅速大規模生產。
路透報導，金正恩在今年稍早曾督導過自殺式無人機的測試，正值北韓與俄羅斯的軍事合作迅速發展之際，引發外界質疑他是否接受莫斯科的技術協助來研發無人機。
這類也被稱為滯空攻擊彈藥的武器，已在烏克蘭戰爭和中東被廣泛使用。
朝中社報導，金正恩強調有必要盡早打造一系列生產系統，並進行全面大規模生產。
金正恩表示，世界各地以無人機作為軍事用途的競逐正不斷加速，軍事當局可能正意識到無人機在各式規模衝突中取得的成功。
報導引述金正恩說，這類客觀存在的改變迫切需要在軍事理論、訓練和教育的許多部份進行更新。
北韓已派遣無人機越過邊界，在包括首爾和南韓總統府周圍禁航區等重要地區飛行數小時，導致南韓部署武器來擊落北韓無人機。
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