快訊

天空灰濛濛！北部空氣品質差 彭啓明曝跟「天兔颱風」有關

促進胃腸健康 醫師每天早餐吃優格再加4樣「超級食物」

整理包／賀12強第2勝入袋！4大超商再推「贏球限時優惠」 咖啡、珍奶全都有

聽新聞
0:00 / 0:00

日皇室最高齡成員三笠宮崇仁親王妃百合子去世 享嵩壽101歲

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本皇室成員三笠宮崇仁親王妃百合子去世，享嵩壽101歲。路透
日本皇室成員三笠宮崇仁親王妃百合子去世，享嵩壽101歲。路透

日本明治時代後最高齡皇室成員三笠宮崇仁親王妃百合子，15日上午病逝，享嵩壽101歲。

NHK報導，百合子是昭和天皇的弟媳，6月迎來101歲生日，是日本皇室最高齡成員。她今年3月起因腦梗塞、吸入性肺炎等症狀，在東京聖路加國際醫院加護病房接受治療，在加護病房住了10多天後，轉入一般病房療養。之後又因輕微肺炎症狀，8月中旬至9月初再次住進加護病房治療3周多，隨後再轉至一般病房。

日本宮內廳8日表示，百合子的身體機能已逐漸下降、心臟、腎臟功能衰退，無法進食與喝水。她的孫女彬子女王接獲消息後，也緊急取消出訪行程，從英國返國。

此後病情持續惡化，日本宮內廳消息透露，百合子最終於15日上午6點32分去世。

百合子1941年與昭和天皇的么弟崇仁親王結婚，崇仁親王於2016年去世，兩人相伴75年。崇仁親王離世後，百合子成為明治以來皇室中最長壽的成員。

加護病房 日本皇室 肺炎

延伸閱讀

日圓跌破156 貶值壓力增

日本袋井市扶輪社訪屏東二峰圳與來義公所 植樹種下水的牽絆

正崴超級運算中心啟動 首期算力出租可望滿載

日本商品夯 長線釣大魚

相關新聞

小心了！金正恩要求大規模生產自殺式無人機

北韓官方媒體朝中社15日報導，北韓領導人金正恩14日監督自殺式攻擊無人機的性能測試，並強調需要迅速大規模生產。

日皇室最高齡成員三笠宮崇仁親王妃百合子去世 享嵩壽101歲

日本明治時代後最高齡皇室成員三笠宮崇仁親王妃百合子，15日上午病逝，享嵩壽101歲。

大咖不去、代表團退場 COP29氣候談判烏雲罩頂

有人推給航班不便，有人推給天候不適，正在亞塞拜然首都巴庫舉行的COP29氣候大會，人氣遠不如上屆，但政壇大咖們的缺席其實...

FBI：中國黑客入侵美「多家電信公司」

（德國之聲中文網）美國聯邦調查局（FBI）周三發布聲明稱，美國政府持續調查中國對美商業電信基礎設施的攻擊，發現這是一場“廣泛、顯著的網絡間諜行動”。 聲明稱，與中國有關的行為方入侵了“多家電信公

日政府拒廢死 且不設機構討論

日本政府十四日表示不會廢除死刑，在國際施壓廢死之際，駁回國內法律專家要求檢討廢死呼籲。

COP29現場直擊…助島國抗暖化 兩岸外交角力

氣候峰會各國「代表亭」（Delegation Pavilions）是宣傳的絕佳舞台，在ＣＯＰ29最引人注目的是主辦國亞塞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。