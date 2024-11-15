日皇室最高齡成員三笠宮崇仁親王妃百合子去世 享嵩壽101歲

日本明治時代後最高齡皇室成員三笠宮崇仁親王妃百合子，15日上午病逝，享嵩壽101歲。

NHK報導，百合子是昭和天皇的弟媳，6月迎來101歲生日，是日本皇室最高齡成員。她今年3月起因腦梗塞、吸入性肺炎等症狀，在東京聖路加國際醫院加護病房接受治療，在加護病房住了10多天後，轉入一般病房療養。之後又因輕微肺炎症狀，8月中旬至9月初再次住進加護病房治療3周多，隨後再轉至一般病房。

日本宮內廳8日表示，百合子的身體機能已逐漸下降、心臟、腎臟功能衰退，無法進食與喝水。她的孫女彬子女王接獲消息後，也緊急取消出訪行程，從英國返國。

此後病情持續惡化，日本宮內廳消息透露，百合子最終於15日上午6點32分去世。

百合子1941年與昭和天皇的么弟崇仁親王結婚，崇仁親王於2016年去世，兩人相伴75年。崇仁親王離世後，百合子成為明治以來皇室中最長壽的成員。