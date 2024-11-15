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巴西最高法院外爆炸案 當局列恐怖主義行為調查

中央社／ 巴西利亞14日綜合外電報導

巴西警察首長今天表示，當局正以「恐怖主義行為」來調查最高法院遭炸彈攻擊未遂事件，這起犯行可能跟去年反對總統魯拉的暴動有關。

法新社報導，巴西首都巴西利亞昨晚發生這起未遂攻擊之際，里約熱內盧（Rio de Janeiro）18日、19日將召開20國集團（G20）峰會，巴西正在籌備接待美國總統拜登（Joe Biden）、中國國家主席習近平等領導人。

據信這名男子是隻身犯案，他在最高法院外引爆炸彈後身亡，是唯一一名死者。拆彈小組昨夜忙著移除可疑引爆裝置時，男子遺體一直擺在地上，今晨才被運走。

聯邦警察單位負責人羅德里格斯（Andrei PassosRodrigues）在巴西利亞的記者會上表示，死者今年59歲，名叫路易茲（Francisco Wanderley Luiz），據悉已策劃這次攻擊很長時間，看似是單獨行動。

不過羅德里格斯也警告，「這不是一宗孤立（犯罪）行為」，「極端分子很活躍」，本案可能是企圖以「暴力」推翻「民主法治」。

路易茲是前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）所屬極右翼自由黨（PL）的黨員。在魯拉（Luiz Inacio Lulada Silva）重新掌權後，波索納洛的支持者去年1月曾試圖以暴力控制巴西利亞的民主機關。

巴西 炸彈 魯拉

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