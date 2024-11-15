日政府拒廢死 且不設機構討論

日本政府十四日表示不會廢除死刑，在國際施壓廢死之際，駁回國內法律專家要求檢討廢死呼籲。

共同社報導，日本內閣官房長官林芳正在記者會上表示，「政府認為廢除（死刑）不合適」。林芳正指出，多數輿論認為死刑「不可避免」，考慮到凶惡犯罪不斷發生的現狀，表達了「對於一個犯下了極其嚴重和殘忍罪行的人，死刑也不可避免」的觀點，還指「不打算設立會議機構」討論廢死刑。

朝日新聞報導，包括前檢察總長、前警察廳長官、朝野國會議員、犯罪被害人遺族與學者等十六名委員組成的「關於日本死刑制度的探討懇談會」十三日發表報告，強調了死刑制度的各種問題，包括死刑存在誤判和冤枉的隱患，並建議暫停執行死刑，直到問題得到解決為止。

懇談會報告表示，「現行體制有著許多問題，不該放著不解決，絕不能按原樣繼續下去」，又指超過七成的國家已廢除死刑，聯合國多次呼籲保留死刑的國家暫停執行，懷疑死刑「正在損害日本的國家利益」。

報告指出，日本有五名死刑犯經過再審獲得宣告無罪，包括轟動一時的袴田巖案，稱「一旦錯誤發生，就需要很長一段時間來糾正」，強調需要建立一個體制，消除這類錯判的可能性。

懇談會在報告指出，形成共識不會容易，需要在政府或國會下建立的一個官方會議機構，對於死刑存廢等進行「根本性討論」，並建議政府考慮暫停執行死刑，直到擬議委員會得出結論。

日本和美國是七大工業國集團當中唯二仍有死刑的國家，禁止擁有死刑國家加入的歐盟，也一直強烈呼籲日本檢討。時事通訊社指出，懇談會的報告稱，「如果以錯誤的審判為基礎執行處決，就會發生不可逆轉的侵犯人權」，並指廢除死刑是全球趨勢，繼續執行死刑將損害日本做為一個尊重人權的國家形象。