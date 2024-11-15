FBI：中國黑客入侵美「多家電信公司」

（德國之聲中文網）美國聯邦調查局（FBI）周三發布聲明稱，美國政府持續調查中國對美商業電信基礎設施的攻擊，發現這是一場“廣泛、顯著的網絡間諜行動”。

聲明稱，與中國有關的行為方入侵了“多家電信公司的網絡”，以竊取用戶通話記錄數據，也獲取數目有限的一些個人的通訊情況，這些個人主要涉及政府或政界活動。

此外，黑客還獲取“美國執法部門要求的某些信息”——這所指的可能是，中國黑客入侵了美國執法部門的監控系統，從而獲取受監控個人的通訊信息。

聲明沒有列出具體的受害人名單。

拜登將向習近平提及美國調查

近來數月，美國多次傳出被視為與中國有關的黑客事件。9月，聯邦調查局稱，破獲一個名為“亞麻台風”（Flax Typhoon）的廣泛的中國黑客行動，該黑客行動在超過20萬台消費品設備——包括攝像頭、家用及辦公路由器上安裝了病毒軟件。這些設備之後被用來建立一個大規模的感染病毒計算機網絡，也稱“僵屍網絡”（botnet），可用於實施其它網絡犯罪。

上月，美國官員稱，與中國有關的黑客攻擊了當時的總統候選人特朗普及其競選副手萬斯以及民主黨候選人哈裡斯相關人員的手機。

聯邦調查局周三的聲明是否與這些黑客行動有關，尚不明確。

白宮安全顧問沙利文周三表示，中國黑客行動被指攻擊特朗普、萬斯及哈裡斯競選人員手機。總統拜登與中國國家主席習近平在秘魯會晤時，也將提及美國正在對此進行的調查。

中國駐美大使館未立即回復媒體的相關詢問。

流亡藏人社區受到黑客攻擊

另據報道，周三，一家私人網絡安全公司Insikt Group表示，據信有中國國家背景的黑客團體入侵了《西藏郵報》（Tibet Post）和下密院（Gyumed Tantric University）的網站，看來是為了獲取相關網站訪問者的信息。

中國外交部在回復美聯社詢問時表示，不知曉相關事件，“中國對網絡安全的立場是一貫和清楚的。”

（美聯社、路透社等）

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