官員：拜登16日會習近平

美國資深官員表示，總統拜登16日將在秘魯的亞太經濟合作會議（APEC）期間，與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會談，為拜登任內兩人最後一次會晤，預料將討論維持雙方關係穩定、台海、俄烏衝突等議題。但習近平可能更關注美國總統當選人川普明年1月上任後的情勢。

綜合彭博資訊、路透及美聯社等外媒報導，白宮國安顧問蘇利文表示，拜登與習近平定於16日秘魯首都利馬舉行高峰會。利馬APEC會議10-16日舉行，領袖峰會預定14-15日登場。

這將是川普和習近平自4月通電話來，首次已知的互動，也是兩人一年來首度會面。美國官員說，預期拜登將強調維護台海和平、穩定的重要性，並表達對中國大陸在台灣周邊日益增多的軍事活動，破壞、削弱現狀的穩定表示關切，拜登也會關切中國大陸在南海的行動。

官員說，拜登將提到的其他議題，包括合作打擊芬太尼（類鴉片止痛劑）等藥物、規範AI的運用、氣候變遷、俄烏戰爭、北韓等。

不過，習近平可能更關注川普上任後的局勢。