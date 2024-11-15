氣候資金新目標 COP29沒共識

為期兩日的COP29世界領袖氣候行動峰會13日落幕，儘管多邊開發銀行拋磚引玉宣布2030年前達成提供發展中國家1,200億美元氣候資金的規模，但針對「新集體量化目標」（NCQG）討論卻難以聚焦。

值得觀察的是，締約方會議草案文字從原來九頁增至34頁，代表各方意見愈來愈多，取得共識將更加困難，學者普遍對峰會最後能否達成共識表達悲觀。

COP29世界領袖高峰會

COP29在亞塞拜然首都巴庫舉行，被形容為「融資峰會」，著重討論氣候資金和「損失與損害」基金，並預計訂出氣候資金新目標。過去的氣候資金目標是2020至2025年間，已開發國家每年向開發中國家提供1,000億美元，未來規模預計1兆美元起跳。

根據聯合國全球政策模型計算，發展中國家至2025年須從氣候資金中取得1.1兆美元，到了2030年，這個數字將達到1.8兆。聯合國氣候變遷負責人西蒙．斯蒂爾甚至在今年年初指出，全球得動用至少2.4兆美元才能實現氣候變遷目標；這次逾80位領袖、政府代表齊聚一堂，大家都很期待討論出具體數字。

好消息是多邊開發銀行（Multilateral Development Banks）12日宣布，預估將在2030年前達到每年提供總額1,700億美元的氣候資金，其中1,200億美元供發展中的中低收入國家，當中有420億美元用於調適；500億美元將供給高收入國家，其中預計7億美元用於調適。

這項數字規模優於多邊開發銀行在2019年所做的五年預估達25％，接下來預料出資的銀行包括，亞洲開發銀行、世界銀行、非洲開發銀行等。然而COP29主席巴巴耶夫表達關切，指現在籌資進度仍與目標有很大的差距。

NCQG聯合主席則在13日公布締約方會議草案文字（draft text），不過內容為各界詬病，認為篇幅從原來的九頁擴充至34頁，可說是毫無聚焦，甚至有外國專家在社群網路上批評是討論退步，退回到今年6月進度。巴巴耶夫也在13日提醒，峰會時程僅剩下十日，須加緊腳步。

中經院綠色經濟研究中心研究員劉哲良認為，文本內容會增加這麼多，可見各方提的需求愈來愈多。有學者則私底下認為，已開發國家與開發中國家之間缺乏信任是核心問題。

劉哲良說明，開發中國家多期待氣候資金可無償取得，而非透過借貸等途徑，但已開發國家也有壓力。他悲觀認為，從文本進度和今年議題的困難度來看，氣候基金的來源和安排恐怕今年是談不出來，「真正的戰場是誰要出錢！」

學者普遍認為，今年不會空手而歸，有很大的機率會訂出新的氣候資金目標。