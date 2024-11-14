大陸9月發射飛彈越領空 帛琉總統：有意要求美部署愛國者
台灣友邦帛琉總統惠恕仁12日接受日本共同社專訪說，中國9月25日向太平洋發射洲際彈道飛彈越過帛琉領空，讓帛琉受直接威脅，有意向美國要求部署愛國者飛彈防空系統來應對。
共同社今天報導，帛琉沒有軍隊，但基於跟美國簽訂的自由加盟協約（Compact of Free Association），帛琉防務交由美國負責。
近日勝選並成功連任總統的惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）批評，中國事先未通報洲際彈道飛彈會越過帛琉領空。他認為，如果美國判斷帛琉受到威脅，就會部署愛國者飛彈防禦系統。
惠恕仁指出，美國正準備在帛琉境內2個地方新設雷達，「日本、台灣、菲律賓、韓國和美國合作。要具備嚇阻力，我們也需要美軍」。
談到將二度入主白宮的美國總統當選人川普（Donald Trump），惠恕仁表示，川普第一次總統任期間，啟動了在帛琉新設雷達的計畫，也著眼於太平洋的重要性，期待能在防務領域進行合作。
惠恕仁還提到，帛琉應該跟台灣維持邦交，「因為這是建立在相互尊重、法治以及民主和自由的基礎上…這是我們都應該提倡的」。
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