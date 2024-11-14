快訊

傳將任命和平特使？美國準國安顧問曝：川普有意結束俄烏戰爭

美10月PPI升幅擴大…通膨壓力仍黏著 聯準會12月恐小幅降息

「重要的一步」原能總署長將赴伊朗濃縮鈾廠 全盤了解伊朗核計畫

中央社／ 維也納14日綜合外電報導
國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西。圖／美聯社
國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西。圖／美聯社

到訪伊朗的國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天表示，明天他將前往位在福爾多（Fordo）和納坦茲（Natanz）的濃縮鈾廠，以利他對伊朗核計畫有「全盤的了解」。

根據國際原子能總署寄給法新社的一段影片，葛羅西（Rafael Grossi）說：「明天將是我此行十分重要一步，因為我將造訪在福爾多和納坦茲的重要設施，這有助我對整個計畫進展有全盤的了解。」在影片中，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）就在他的身旁。

阿拉奇在美國總統當選人川普明年1月上任前與葛羅西舉行關鍵會談時強調，伊朗不會在「威脅」下進行談判。

法新社報導，葛羅西表示，與伊朗進行核談判獲致「成果」，這對於避免區域爆發新衝突而言至關重要。中東地區已經因為以色列和加薩的伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）以及黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）爆發戰爭而局勢緊張。

就在葛羅西訪問伊朗前幾天，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，伊朗「核設施比以往任何時候都更容易受到攻擊」，這給予以色列「實現我們最重要目標的機會」。

葛羅西表示，伊朗的核設施「不應受到攻擊」，但外界預期川普明年1月上台後將給予以色列充分自由。

阿拉奇表示，伊朗「願意基於國家利益」和「不可剝奪的權利」進行談判，但「不準備在壓力和威脅下」為之。

以色列 伊朗 川普

延伸閱讀

憂川普政策與人事影響 大陸A股3大指數齊跌

獲川普提名！前福斯主持人任美國防部長 陸學者：恐衝擊兩國軍事關係

緊隨川普！美國駐聯合國大使提名人曾力挺烏克蘭 現避答加入北約問題

福斯新聞：川普鷹派內閣受台歡迎 對中發強硬訊號

相關新聞

「重要的一步」原能總署長將赴伊朗濃縮鈾廠 全盤了解伊朗核計畫

到訪伊朗的國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天表示，明天他將前往位在福爾多（Fordo）和納坦茲（Natanz）的濃...

日相石破茂啟程參加APEC 擬與習近平個別會談

日本首相石破茂今天啟程前往秘魯參加亞太經濟合作會議（APEC），他已經排定與美國總統拜登會面，可能會與中國國家主席習近平...

川普上任恐退出氣候行動 研究稱「影響不大」：他國需抵抗誘惑

美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後預期將退出全球氣候行動，最新出爐的研究顯示，只要其他國家抵抗誘惑，不...

菲律賓澳洲首屆防長會議 加強防衛因應南海局勢

在南海局勢持續緊張之際，菲律賓與澳洲的國防部長近期在澳洲首都坎培拉舉行首屆防長會議，承諾加強防衛關係，以促進印太區域安全...

日本魚鷹機撞地為人為疏失 自衛隊將公布報告

日本陸上自衛隊一架魚鷹型運輸機上月欲從沖繩縣與那國町起飛時失去平衡，導致機身撞擊地面受損。日媒報導，陸上自衛隊已彙整調查...

影╱河馬寶寶彈跳豬有官方歌了！泰中英日4語言 大唱「搖屁、扭屁」

泰國綠山動物園（Khao Kheow Zoo）的侏儒河馬彈跳豬（Moo Deng）7月因可愛模樣和充滿個性的行為在全球爆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。