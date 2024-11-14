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菲律賓澳洲首屆防長會議 加強防衛因應南海局勢

中央社／ 馬尼拉14日專電
在南海局勢持續緊張之際，菲律賓國防部長鐵歐多洛（右）與澳洲防長馬勒斯（左）近期在澳洲首都坎培拉舉行首屆防長會議。圖／美聯社
在南海局勢持續緊張之際，菲律賓國防部長鐵歐多洛（右）與澳洲防長馬勒斯（左）近期在澳洲首都坎培拉舉行首屆防長會議。圖／美聯社

南海局勢持續緊張之際，菲律賓澳洲的國防部長近期在澳洲首都坎培拉舉行首屆防長會議，承諾加強防衛關係，以促進印太區域安全與穩定，特別是南海區域。

菲律賓國防部今天發布新聞稿指出，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）與澳洲防長馬勒斯（Richard Marles），12日在坎培拉（Canberra）舉行首屆菲澳國防部長會議（DMM）。

雙方在會中依「加強防衛合作計畫」（Enhanced Defence Cooperation Program），為明年的合作項目安排，以在印太地區複雜的安全環境下，確保兩軍合作的延續性。

「加強防衛合作計畫」是菲澳兩國對於軍事對話、訓練、領導人培力，及基礎設施發展等合作項目的指引。

新聞稿指出，鐵歐多洛和馬勒斯承諾在菲澳戰略夥伴關係之下，加強國防合作關係，維護區域穩定與以法治為基礎的秩序，推進共同利益。

為此，鐵歐多洛證實，菲律賓將於2025年首度參加澳洲的「護身軍刀」（Exercise Talisman Sabre）演習，並邀請澳洲士兵繼續參與明年在菲律賓舉行的菲美「肩並肩」（Balikatan）與菲美「堅盾」（Salaknib）等聯合軍事演習。

另一方面，鐵歐多洛和馬勒斯對「西菲律賓海」（West Philippine Sea）現今緊張局勢表示擔憂，包括中方對菲方船艦的危險行為，強調南海爭議相關各國應依國際法和平解決爭議，特別是聯合國海洋法公約（UNCLOS）。

兩人也強調確保航行與飛越自由，以及合法使用海域的重要性。

「西菲律賓海」是菲律賓政府對己方在南海索討區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。中國則援引歷史依據索討幾乎整片南海，雙方索討的海域範圍有所重疊，因此發生爭議。

台灣、中國、越南、馬來西亞、汶萊都是南海主權的索討方，但近年來以菲中衝突最為劇烈，特別是在今年6月、8月及9月期間。菲方稱，中方多次衝撞菲船、噴射高壓水柱，以及向菲國巡邏機的飛行路徑發射照明彈。

菲方以國際法律戰、輿論戰及加強與理念相近國家之間安全合作等方式，多管齊下因應來自中方的挑戰。

南海 澳洲 菲律賓

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