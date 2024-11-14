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影╱河馬寶寶彈跳豬有官方歌了！泰中英日4語言 大唱「搖屁、扭屁」
泰國綠山動物園（Khao Kheow Zoo）的侏儒河馬彈跳豬（Moo Deng）7月因可愛模樣和充滿個性的行為在全球爆紅，許多人特地飛到當地只為了見牠一面。現在園方正式推出官方歌曲《Moodeng Moodeng》，提供泰語、英語、中文和日語等四個版本，反覆「扭屁、搖屁」等簡單歌詞，搭配輕快節奏，背景則是彈跳豬與媽媽和飼養員玩耍畫面，令人直呼超可愛。
美聯社報導，這首50秒歌曲由泰國知名作曲家阿瑪拉（Mueanphet Ammara）操刀，並由泰國最大的音樂公司之一GMM Music發行，歌詞簡單易懂，像是中文版中的「扭屁、搖屁、跳跳跳╱媽媽，來跟我一起玩吧╱別光顧吃啦」。
MV則秀出小河馬彈跳、和飼育員玩耍，或與媽媽約娜（Jona）相處的片段。
彈跳豬現在已經四個月大，吸引大量遊客造訪。綠山動物園估計，過去幾個月平均每天接待3000至5000名遊客；另外許多彈跳豬周邊商品也狂銷，可說商機無限。
彈跳豬官方歌曲四個語言版本均可在YouTube、Spotify和Apple Music等串流平台上觀看聆聽。
中文版
英語版
泰語版
日語版
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