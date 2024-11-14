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衛報指社群媒體X充斥種族歧視與陰謀論 宣布退出

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導
英國新聞出版商「衛報」（Guardian）今天表示，將不再在社群媒體X發文，原因是這個平台存在「令人不安的內容」，包括種族主義和陰謀論。路透
英國新聞出版商「衛報」（Guardian）今天表示，將不再在社群媒體X發文，原因是這個平台存在「令人不安的內容」，包括種族主義和陰謀論。路透

英國新聞出版商「衛報」（Guardian）今天表示，將不再在社群媒體X發文，原因是這個平台存在「令人不安的內容」，包括種族主義和陰謀論。

這家左傾的報社在X上擁有1070萬追隨者，是第1家退出這個平台的英國大型媒體公司。億萬富翁馬斯克（Elon Musk）於2022年併購前稱「推特」（Twitter）的X。

批評人士表示，馬斯克不干涉的作風，導致謊言和仇恨言論在這個平台上傳播。

「衛報」在其網站發表的社論中表示：「我們認為，出現在X上的好處現在已被負面因素抵銷，資源可以更好地運用在其他地方推廣我們的新聞事業。」

「由於這個平台經常宣傳或出現令人不安的內容，包括極右翼陰謀論和種族主義，我們考慮這件事已經有一段時間了。」

馬斯克今天在X上發文提及衛報說：「它們無關緊要。」

另外，前有線電視新聞網（CNN）主播勒蒙（DonLemon）今天也在X上發文宣布，他將離開這個馬斯克旗下的社群媒體平台。

勒蒙說：「我曾經相信這是一個可供誠實辯論和討論、有透明度和言論自由的地方，但我現在覺得，它不能達到這個目的。」

X 社群媒體 馬斯克

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